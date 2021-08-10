غرفة الأثاث: 95% من مشروعات تخرج  طلبة كلية الفنون تخدم خطط الدولة للتنمية (صور)

تفقد المهندس أحمد حلمي، رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، والدكتور طارق صالح، عميد كلية الفنون والتصميم جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، معرض مشاريع التخرج 2021 لطلبة كلية الفنون والتصميم جامعة أكتوبر، لقسم التصميم الداخلى و الجرافيك و الموضة بحضور الدكتورة هدي مدكور، رئيس قسم، و الدكتورة رشا الزينى رئيس قسم التصميم الداخلي، وذلك في إطار التعاون المثمر بين غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وكلية الفنون والتصميم جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

- هدف التعاون المشترك ربط مجهود ومشروعات طلاب الجامعات بالواقع العملي

من جانبه قال رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، أن مشروعات تخرج الطلبة اتسمت بالجدية، و أن هدف التعاون مع الجامعة هو ربط مجهود ومشروعات طلاب الجامعات بالواقع العملي و إشراكهم بشكل إيجابي في التنمية التي تحدث في مصر الآن، و أن يكون لهم دور و رأى فى حالة البناء والاعمار الذي تشهده البلاد، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار ربط البحث العلمي بالصناعة، وتفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الغرفة وكلية الفنون والتصميم واستمرارا لجهود الغرفة في التواصل مع المجتمع العلمي والأكاديمي بما ينعكس على الصناعة بشكل إيجابي.

وأضاف "حلمي" إن الغرفة خلال الفترة الماضية تواصلت مع كليات الفنون التطبيقية في عدد من الجامعات وإتاحة فرص لتدريب الطلبة داخل مصانع الأثاث، بما يعود بالنفع على الصناعة وربط التعليم باحتياجات المجتمع الصناعي، و بشكل يحقق الكثير من احتياجات الشركات الأعضاء خاصة في مجال التصميم والبحوث والتطوير.

حفل مشروعات التخرج للطلاب

من جانبه قال الدكتور طارق صالح، عميد كلية الفنون والتصميم جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب بأن ما يزيد عن 95% من مشاريع التخرج هذا العام تخدم خطط الدولة للتنمية المستدامة وتحقق رؤية القيادة السياسية للجمهورية الجديدة.

حفل مشروعات التخرج للطلاب

وأضاف إنه على الرغم من أن العام الدراسي 2020-2021 قد كان مليئًا بالتحديات بالنسبة لنا جميعًا، نظرًا لتأثير فيروس كورونا المستجد والتباعد الاجتماعي، وبرغم كل تلك المصاعب ما زال الطلاب ينفذون مشاريعهم بإصرار وتفانٍ منقطع النظير، بالطبع كان هذا نتاجا لاهتمام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين كانوا قدوة للطلاب في جميع مراحل المشروع على مدار فصلين دراسيين كاملين.

وأضاف أن المشروعات حازت على إعجاب لجان التحكيم، التي ضمت العديد من أساتذة العمارة والتصميم الداخلي والخبراء وكبار المصممين ذوي الأسماء المرموقة.

وتم تقديم أكثر من 80 مشروع وقام الطلاب بتقديم وعرض مشاريعهم بثقة إلى لجان التحكيم، وقد جاءت مشاريع هذا العام مرتبطة بأهداف وخطط الدولة للتنمية بتشجيع الطلاب على استكشاف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في البيئة المبنية وتوطينها في مشروعات متعددة وابتكار تصميمات تتناسب مع ربط الأهداف بالتصميم الداخلي.