«حاسبات قناة السويس» تنظم دورات تدريبية حول أساسيات الشبكات

أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، عن تنظيم أكاديمية سيسكو بكلية الحاسبات والمعلومات دورات تدريبية لسيسكو الشبكات مجاناً لطلاب و خريجين كلية الحاسبات والمعلومات، الهندسة والعلوم.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة الطويل عميد كلية الحاسبات والمعلومات أن التسجيل للدورات يبدأ من 10 أغسطس وحتى 16 أغسطس.

وتضمن الدورة تعليم المفاهيم والتقنيات الجديدة والتجارب العملية فى مجال الشبكات والمرتبطة بشهادات Cisisco CCNA وهى من بين أكثر الدورات التدريبية المطلوبة فى مجال الشبكات

كما تكسب هذه الدورات مهارات أساسية فى تخطيط وتثبيت الشبكة المنزلية أو شبكة الشركات الصغيرة لاستخدام تقنية لاسلكية وتوصيلها بالإنترنت.

وأضاف الدكتور محمد خميس حسين وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع أن الدورات تشمل التعرف على تهديدات الأمان للشبكة المنزلية والحد من مخاطرها، وممارسة التحقق واستكشاف أخطاء الشبكة وإصلاحها واتصال الإنترنت، بالإضافة إلى مهارات حل المشاكل والتفكير النقدى لاستخدام إداره برنامج محاكى الشبكات Cisco packet Tracer.

وعلى الجانب الآخر تنظم جامعة قناة السويس خلال فترة من 14 - 19 أغسطس لقاء الصداقة الثاني لجوّالي الجامعات المصرية تحت رعاية الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس.

لقاء الصداقة الثاني لجوّالي الجامعات المصرية

أضاف الدكتور محمد حسن شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، وإشراف عبدالله عامر مدير عام رعاية الشباب وابتسام سليم مدير إدارة النشاط الجوالة والخدمة العامة.

جامعة قناة السويس

على جانب آخر، قال د.أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة تمنح جوائز تقديرية وتشجيعية وتميزًا علميًا وإبداعًا فكريا سنويًا، للعاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والأقسام العلمية بالكليات حسب الشروط والإعداد المنصوص عليها بكل جائزة، مع العمل بالقواعد التى تم وضعها من قبل اللجنة العليا للجوائز بالجامعة.

واجتمعت الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، مع لجنة فحص ومراجعة المترشحين لجوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية لعام 2021، التي تضم الدكتور حسين الطمنى، والدكتور أحمد إبراهيم السقا، والدكتور أحمد محمد أحمد حسن، والدكتور مجدى محمد عبدالمنعم، والدكتور دنيا محمد على أبوالمعاطي، والدكتور شعبان حفني.

جامعة قناة السويس

وأجرت نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، المقابلة الخاصة بجائزة أفضل بحث تطبيقي لأعضاء هيئة التدريس وذلك استكمالا لتقييم الجائزة، كما ناقشت خلال الاجتماع نتائج بقية الجوائز لتحديد الفائز بكل جائزة واعتماد النتيجة من المحكمين.