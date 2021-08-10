الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

اليوم.. حفل توقيع رواية «وللبحر ارتعاشات» للكاتب السوداني فايز السليك

غلاف رواية وللبحر
غلاف رواية وللبحر ارتعاشات

تنظم دار الشروق، حفل إطلاق وتوقيع رواية «وللبحر ارتعاشات»، للكاتب الصحفي والروائي السوداني، فايز الشيخ السليك، وذلك مساء اليوم، الثلاثاء، الموافق 10 أغسطس، في مبنى قنصلية خلف حلواني العبد بشارع طلعت حرب وسط القاهرة.

رواية «وللبحر ارتعاشات»، تغوص في عوالم مجموعة من شباب وشابات جاءوا إلى القاهرة من عدة دول؛ بغرض عبور البحر المتوسط إلى أوروبا، أو الهروب عبر سيناء إلى تل أبيب.

تدور أحداث الرواية داخل أحياء ومقاهي القاهرة خلال فترة أحداث ما أطلق عليه اسم الربيع العربي، وما رافقها من تحوُّلات سياسية واجتماعية، وتتصاعد وقائعها داخل زورق يحمل مئات المهاجرين الذين ينتمون إلى السودان، إريتريا، إثيوبيا، نيجيريا، مصر.

ويتقاسم بطل الرواية السوداني ذكرياته وأحلامه مع صديق هارب من سوريا، ومجموعة من المثقفين والمثقفات المصريين؛ فتتقاطع مشاعر الحب والخوف والأمل بين تضاريسها التي استمرت عاميْن.

رواية «للبحر ارتعاشات» مازجت بين السياسي والعاطفي مثلما يفعل كاتب الرواية في كل أعماله، إلا أن الجديد فيها تمثَّل في جعل القاهرة مسرحًا للأحداث؛ ومن ثَمَّ تناولت ملامح من طبيعة العلاقات بين السودانيين والمصريين، والمشاركة الوجدانية بين الشعبيْن في أحداث كل بلد، وكيفية التعايش وسط ظلال أحداث متلاحقة.

فايز الشيخ السليك؛ كاتب صحفي وروائي سوداني. درس الصحافة وعلم النفس في جامعتي أم درمان الإسلامية والخرطوم، ونال شهادة الماجستير في علوم الصحافة من جامعة كونبياك بالولايات المتحدة الأمريكية، كان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، وعمل مراسلا لصحيفتي "الشرق الأوسط" و"الحياة"، ورأس تحرير صحيفة "أجراس الحرية" بالإنابة. 

صدرت له ثلاث روايات هي على الترتيب: «مراكب الخوف»، «أنا والرئيس.. أسرار المرايا وجنون الياسمين»، و«ديجافو». كما صدر له أيضا كتابا سياسيا  تحت عنوان "الزلزال.. العقل السوداني، ذاكرة مثقوبة وتفكير مضطرب". 

دار الشروق رواية وللبحر ارتعاشات فايز الشيخ السليك مبنى قنصلية شارع طلعت حرب مراكب الخوف ديجافو أنا والرئيس أسرار المرايا وجنون الياسمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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