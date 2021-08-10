«الجمهورية»: الدولة تولى اهتماما كبيرا بإعداد البطل الأولمبى

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بإعداد البطل الأولمبي، وتسخير كل الإمكانات لخلق جيل قادر على حصد البطولات ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية، مشيرة إلى أن ذلك تجسد في تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي للبطلة فريال أشرف الفائزة بالميدالية الذهبية في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو وإهداء أسرة البطلة التي رفعت علم مصر عاليا في أولمبياد طوكيو؛ رحلة حج تقديرا وعرفانا من الدولة للجهد والوفاء والإخلاص والعطاء للبطلة وأسرتها.



وأشارت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الثلاثاء تحت عنوان (تقدير كبير للأبطال) - إلى أن البطلة فريال صورة مشرفة لكل فتاة في مصر ومثال للكفاح والجهد والعزيمة والإصرار والإخلاص والوفاء للوطن.



وفي هـذا الإطار أكد الصحيفة أن الجهود من أجل النهوض بمشروع صناعة البطل الأوليمبي لا تتوقف في مختلف الألعاب، موضحة أنه يجب على الجميع بذل الجهد لتحقيق الأمل والهدف وخلق جيل من الأبطال الأوليمبيين في مختلف الرياضات، وذلك من خلال منظومة متكاملة توفر كل الإمكانات لكل الأبطال لحصد البطولات والميداليات.



ووجهت الصحيفة - في ختام افتتاحيتها - تحية تقدير وإجلال لكل أبطال مصر الذين شاركوا في مونديال طوكيو، الذين فازوا وحققوا الميداليات أو الذين لم يحالفهم التوفيق وبذلوا ما في وسعهم إخلاصاً ووفاء لرياضتهم ووطنهم، وكذلك وجهت التحية لكل مصري يعمل بإخلاص ووفاء ويبذل ما في وسعه من أجل وطنه ومن أجل " أن يحقق لقبأ أو بطولة تضاف إلى دولاب - الإنجازات الرياضية".

وتصدرت اللاعبة فريال أشرف فور فوزها بالميدالية الذهبية الأولى محركات البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث احتفل المصريون بابنة بلدهم التي حققت إنجازا تاريخيا ينسب إلى بلادها وللعرب للمرة الأولى و ذلك بعد أن فازت لاعبة منتخب مصر للكاراتيه على منافستها الكازاخستانية صوفيا بيروليتسيفا في نصف النهائي بنتيجة 5/4 منافسات وزن 61 كجم في أولمبياد طوكيو لتتأهل فريال أشرف للمباراة النهائية التي فازت فيها بالميدالية الذهبية.

وتعد فريال أول مصرية وعربية وأفريقية تحصد ذهبية أولمبياد الكاراتيه، كما كانت أول مصرية تحقق ميدالية بالدوري العالمي للكاراتيه.

وولدت في 16 فبراير 1999 بالقاهرة، وبدأت اللعبة في سن الثامنة، وتدرس في كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية.

وحصلت اللاعبة المصرية على عدة ميداليات، كان أبرزها:

برونزية الدوري العالمي.

فضية الدوري العالمي في 2018

برونزية بطولة إفريقيا في نفس العام.

ذهبية بطولة العالم للناشئين 2019

ذهبية بطولة الدوري العالمي 2019

ذهبية البطولة الإفريقية 2020

فضية الدوري العالمي 2020

فضية بطولة البريميرليج الدولية 2020

وأخيرا حصلت على ذهبية أولمبياد طوكيو 2020.