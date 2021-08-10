«تزوجت بعد وفاة والده».. لماذا كره الفنان نور الشريف والدته؟

"اعترف أنني قدمت عملًا أو اثنين نص نص علشان الشباك، لكني معذور فيها، فبعد تقديمي لفيلمي قلب الليل والبحث عن سيد مرزوق، خسرت جماهيرية كبيرة، فكان لا بد بعدها من تقديم فيلم من نوعية لهيب الانتقام، أعاد لي معادلة الجماهيرية ومكسب الشباك"، هكذا قدم الفنان نور الشريف شهادته عن نفسه والتنازلات التي قدمها من أجل إيرادات الشباك، وذلك في حوار مع صحيفة "الدستور" 1997.

وتحدث نور الشريف عن القضايا التي تعرض لها بسبب أفلامه، قائلًا: "القضايا أمر مثير للانزعاج لكني مؤمن بأن لكل نجاح ما قد يعرقل خطواته، وهو ما حدث مع فيلم المهاجر، وتكرر معي مؤخرًا في عيش الغراب".

وأشار إلى أن فيلم "قطة على نار" شهد أزمة بسبب بعض الجمل التي قيلت على لسان الفنانة بوسي، وهي "بنت واحد جزمجي" "صانع أحذية"، "حرامي كان بيحط كرتون بدل الجلد"، ورفعت قضية ضد الفيلم، وهو ما حدث في فيلم "آخر الممرضات" رفعت قضية على الفيلم.

واعترف نور الشريف في حواره مع "الدستور"، بأنه كان يتعاطى حبوب الهلوسة لمدة سنة كاملة، وبدأ في تعاطيها وقت تخرجه من معهد فنون مسرحية، أي كان عمره لا يتجاوز 23 عامًا، قائلًا: "كتبت مذكرات في الحكاية دي لكن تراجعت عن نشرها لأني المفروض أقدم القدوة الحسنة مش السيئة، وبالمناسبة لم أكن وقتها قد ارتبطت ببوسي".

علاقة الفنان نور الشريف بوالدته

وعن علاقته بوالدته، قال الفنان نور الشريف، إن والده توفي وهو صغير أقل من عام، وترك أمه لتتزوج برجل آخر، وهذا ما جعل نور الشريف، يعتقد أن عمه هو والده، فهو لم يرى أمه أو أبيه من قبل.

وأضاف أنه كره والدته ورفض مصـافحتها لزواجها برجل آخر غير والده، لافتًا إلى أنها أتت ذات يوم لأخذه وهو صغير فجرى ليحتمي في حضن عمته، كما كشف أنها حاولت خطفه من المدرسة، وكلفت زوجها أن يقوم بالخطف لكنه فشل بسبب صراخه، مما جعل الناس في الشارع يلتفون حوله ويذهبوا به إلى قسم الشرطة.