تراجع جديد فى سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 10-8-2021

تراجع سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021، مقابل الجنيه المصري للمرة الثالثة خلال الأسبوع الحالي في مستهل التعاملات لدى البنوك المصرية للبيع والشراء، في حين استقرت أسعار معظم العملات الأجنبية عند مستوياتها السابقة دون تغيرات حادة صعودًا أو هبوطًا.



سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء



ويبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنية المصري، اليوم الثلاثاء، ما بين 48.481 جنيه و51.959 جنيه للشراء و52.337 جنيه و52.41 جنيه للبيع تبعًا لاختلاف البنوك، حيث تراجع سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري من 51.993 جنيه لـ 51.959 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع 52.4201 جنيه.

بينما ارتفع سعره بالبنك الأهلي المصري من 49.343 جنيه لـ 49.360 جنية للشراء، بينما انخفض سعر البيع من 52.372 جنيه لـ 52.337 جنيه بنكنوت، وارتفع سعر الشراء من 49.343 جنيه لـ 49.360 جنيه، وانخفض سعر البيع من 52.3722 جنيه لـ 52.3374 جنيه " تحويل".



سعر الدينار الكويتي في البنوك



وارتفع سعر الدينار الكويتي في بنك مصر من 49.345 جنيه لـ49.363 جنيه للشراء، كما ارتفع سعره للبيع من 52.3182 جنيه لـ 52.337 جنيه "بنكنوت"، ومن 49.350 جنيه لـ 49.367 جنيه للشراء، ومن 52.318 جنيه لـ 52.337 جنيه للبيع تحويل، وسعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولى 49.34 جنيه للشراء مقابل 52.47 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتى في قناة السويس52.03 جنيه للشراء مقابل 52.41 جنيه للبيع، كما ارتفع سعره الدينار في بنك الإسكندرية من 48.472 جنيه لـ 48.481 جنيه للشراء، ومن 52.345 جنيه لـ 52.371 جنية للبيع.

يشار إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج كانت قد ارتفعت لـ 7.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2020-2021 مقابل 7 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، وسجلت التحويلات الخاصة ارتفاعًا إلى حدود 7.441 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2020-2021 مقابل 6.876 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بينما تراجعت التحويلات الرسمية لـ -283.4 مليون دولار خلال الربع الثانى من عام 2020-2021 مقابل 71.7 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.