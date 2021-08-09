الإثنين 09 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا نيقولا أنطونيو يحدّث المسيحيين في مصر عن «ماهية الكنيسة»

الانبا نيقولا انطونيو
الانبا نيقولا انطونيو

أدلى الأنبا نيقولا أنطونيو مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريحات حول ماهية الكنيسة.

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان الأربعاء، عبر حسابه الرسمي في فيسبوك: الكنيسة جماعة تاريخية منظورة وجسد المسيح، لأنها تتمة له في الوقت نفسه.

وأضاف: "عندما يُقال إن الكنيسة جسد المسيح حسب تعبير بولس الرسول، إنما يقصد أن الكنيسة هي امتداد المسيح، هي مظهر المسيح، هي كيان المسيح في التاريخ، هي حضوره بين الناس، بحيث يمكن القول أن المسيح منذ ظهر في الجسد، منذ ظهر في الزمان متجسداً من البتول، ظهرت معه الكنيسة. فحيث يكون الملك يكون ملكوته معه.

وتابع: "وبكلام آخر، الكنيسة (كونها جسد المسيح) هي امتداد التجسّد المقدَّس وملؤه، بل هي امتداد حياة الابن المتجسد. فالكنيسة هي كما كانت مكان حضور الرب الناهض الخلاصي في عالم مفتدى، لأنه أصبح بعد القيامة حاضراً بيننا، ويلاقينا على هذه الأرض.

واختتم: "على ذلك، كون هذه الكنيسة أيضاً جماعة تاريخية منظورة فلأنها اكتملت عندما مات السيد وقام وأرسل الروح القدس على الرسل، إذ لا يمكن أن يكون المسيح بدون كنيسته ولا يمكن أن تكون كنيسة له بدونه وبدون الروح القدس، ولكنها في الأساس انطلقت إلى العالم منذ تجمع بعض القوم من صيادي السمك حول السيد وكانوا معه هيئة واحدة، كانوا كياناً واحداً. وهي بكلّيتها جماعة مقدَّسة، ومتميِّزة عن العالم، فهي الكنيسة المقدَّسة؛ ولذلك استعمل بولس لفظتَيْ “كنيسة” و”قديسين” وكأنهما مترادفتان
وكان قد احتفل الأنبا نيقولا أنطونيو مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر بعيد التجلي في كنيسة القديس جيورجيوس بطنطا، كما تمم طقوس الصلاة على العنب وتوزيعه على المؤمنين بعد القداس الإلهي".

الأنبا نيقولا أنطونيو الانبا نيقولا الانبا نيقولا مطران الغربية للروم لأنبا نيقولا الانبا نيقولا متحدث كنيسة الروم الارثوذكس

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

بعد عرض حالتها في «آخر النهار».. الرئيس السيسي يوجّه بعلاج الطفلة «مريم»

لخلعها الحجاب.. التصالح ينهى محاولة دهس رنيم على يد والدتها

هاني شاكر: «عندي لسته باللي مرفعتش عليهم قضايا وبدعي عليهم في الفجر»

محمد حسان يرد على سؤال كيف نحارب «داعش»؟

تكرار لسيناريو الرحيل عن الأهلى.. مصدر بالزمالك يكشف: هل يترك عبدالله السعيد بيراميدز؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تَذكِرة الكاتب.. وآخرين أيضًا

ماجد حبته

الحَر.. كارت أحمر للبشر

علي سعدة

رحلتى.. مع جبران

الحسين عبدالرازق

عن حرمة الموتى وخصوصية الأحياء!

ماجد حبته

مبادرة سودانية قوبلت بوقاحة!

محمد مرعي

الإسلاميون فى العقلية الغربية

د. منى حلمى

«أسلمة» الموجة الحارة بضاعة فاسدة قاربت على الإفلاس

محمود خليل

«آل الشرايبى».. العصبية العائلية «طريق الثروة»

صور

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

محطة تل أبيب

المزيد

المراكز الأمريكية تحث على تجنب السفر لإسرائيل وفرنسا وتايلاند لمخاوف كورونا

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل ولبنان للمشاركة مع «اليونيفيل»

إسرائيل تدرس توسيع نطاق إتاحة الجرعة الثالثة من لقاح «كورونا»