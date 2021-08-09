الأنبا نيقولا أنطونيو يحدّث المسيحيين في مصر عن «ماهية الكنيسة»

أدلى الأنبا نيقولا أنطونيو مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريحات حول ماهية الكنيسة.

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان الأربعاء، عبر حسابه الرسمي في فيسبوك: الكنيسة جماعة تاريخية منظورة وجسد المسيح، لأنها تتمة له في الوقت نفسه.

وأضاف: "عندما يُقال إن الكنيسة جسد المسيح حسب تعبير بولس الرسول، إنما يقصد أن الكنيسة هي امتداد المسيح، هي مظهر المسيح، هي كيان المسيح في التاريخ، هي حضوره بين الناس، بحيث يمكن القول أن المسيح منذ ظهر في الجسد، منذ ظهر في الزمان متجسداً من البتول، ظهرت معه الكنيسة. فحيث يكون الملك يكون ملكوته معه.

وتابع: "وبكلام آخر، الكنيسة (كونها جسد المسيح) هي امتداد التجسّد المقدَّس وملؤه، بل هي امتداد حياة الابن المتجسد. فالكنيسة هي كما كانت مكان حضور الرب الناهض الخلاصي في عالم مفتدى، لأنه أصبح بعد القيامة حاضراً بيننا، ويلاقينا على هذه الأرض.

واختتم: "على ذلك، كون هذه الكنيسة أيضاً جماعة تاريخية منظورة فلأنها اكتملت عندما مات السيد وقام وأرسل الروح القدس على الرسل، إذ لا يمكن أن يكون المسيح بدون كنيسته ولا يمكن أن تكون كنيسة له بدونه وبدون الروح القدس، ولكنها في الأساس انطلقت إلى العالم منذ تجمع بعض القوم من صيادي السمك حول السيد وكانوا معه هيئة واحدة، كانوا كياناً واحداً. وهي بكلّيتها جماعة مقدَّسة، ومتميِّزة عن العالم، فهي الكنيسة المقدَّسة؛ ولذلك استعمل بولس لفظتَيْ “كنيسة” و”قديسين” وكأنهما مترادفتان

وكان قد احتفل الأنبا نيقولا أنطونيو مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر بعيد التجلي في كنيسة القديس جيورجيوس بطنطا، كما تمم طقوس الصلاة على العنب وتوزيعه على المؤمنين بعد القداس الإلهي".