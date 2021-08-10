الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كريم الظلال أبرزها.. نصائح لوضع مكياج العيون

وضع مكياج العيون
وضع مكياج العيون

لا نغفل دور مكياج العيون للحصول على إطلالة جذابة، وقد تجدين أن ظلال العيون من الصعب وضعها بالشكل الصحيح على العين، بالإضافة لأنها تفسد طوال اليوم، لذلك نعرض لكم فى السطور التالية الطريقة المثلى لتطبيق مكياج العيون.

 

البدء بكريم العين

من المحتمل أنكِ تقومين بذلك بالفعل، فكل من الجفون ومنطقة أسفل العيون يشترط أن تكون رطبة بشكل صحيح ولكن ليست دهنية، وللحصول على فوائد ممتلئة وتنعيم فوري يجب استخدام ترطيب خفيف الوزن.

 

دعي حواجبك تضبط نغمة وجهك

يجب تشكيل حاجبيك بطريقة تحدد الوجه بشكل جميل، ومن الضروري استخدام القليل من المكياج عندما يتم تحديد الحواجب بشكل صحيح، كما أن تشكيل حواجبك بمسحوق ناعم أو جل حواجب ملون يفي بالغرض.


لا تنس منطقة أسفل العيون

تمامًا كما هو الحال عند وضع كريم الأساس، وهذا الأمر يعد تمهيديا كخطوة أساسية لمكياج عينيك أيضًا، هناك بعض الأشياء التي تتغير حول منطقة العين مع تقدمنا في العمر، حيث تصبح الجفون مغطاة بشكل أكبر، وبالتالي تفقد بعض مرونتها القديمة، وتصبح المنطقة الواقعة تحت عينيك منتفخة في بعض الأحيان، لذلك لا يبقى المكياج عليها.

 

قومي بإنشاء بُعد طبيعي للعيون

بقدر ما نحب أسلوب "كل شيء مباح" لتجربة الماكياج، فإن أي شيء يميل بشدة إلى اللمسات النهائية اللامعة أو غير اللامعة يميل إلى تحسين عيوب البشرة مثل الملمس والترهل، بدلًا من استكمال الوجه، يمكن للظلال اللامعة وغير اللامعة أن تكون دراماتيكية للبشرة الأكبر سنًا.

كما يفضل اختيار الألوان من البني الفاتح والرمادي الداكن، مع استخدام ظل ذو وميض خفي.

 

كريم الظلال 

أن التركيبات الكريمية تقدم مجموعة متنوعة من مستويات التغطية تتراوح من الشفافة إلى غير الشفافة، يجب البحث عن تلك التي تضفي وميض خفيف.

 

الآيلاينر الخاص بكِ

يعتبر محدد العيون من أفضل الطرق لإضافة تعريف لعينيك والمفتاح لتسميرها.
تبدو عين القطة الواضحة مذهلة، ولكن مع تقدمك في العمر ويصبح الجلد أقل تماسكًا، يكاد يكون من المستحيل الحفاظ على خط مستقيم ومتساوي، حتى إذا قمت برسمها بشكل مثالي.

لإنشاء مظهر جميل يستخدم  قلم كحل ناعمًا لتتبع الشكل قبل تلميع القليل من الظل غير اللامع.

 

الماسكارا تمنح رموشك دفعة قوية

يجب الانتباه أن المتبقي من مكياج العيون الخاص بكِ يمكن أن يفسد الماسكارا، وبالتالي قد لا ترغبين في وضع البودرة تحت العين لأنها يمكن أن تضخم الخطوط الدقيقة.

والحل يكمن في البحث عن الماسكارا ذات التركيبات الأنبوبية التي تلتصق بالرموش، أو تلك التي تكون مقاومة للتلطخ والمخصصة لتطبيق الرموش السفلية.

مكياج العيون الايلاينر كريم الأساس نصائح للمكياج الماسكارا

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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