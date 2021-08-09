«الخارجية العراقية» تعلن متابعة إجلاء مواطنيها من مينسك

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الإثنين: متابعة ومباشرة إجلاء العراقيين من مينسك.



وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف - في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه " ستقلع اليوم رحلة جوية من مينسك إلى بغداد على متنها أكثر من 80 مسافرا"، موضحا أن شركة الخطوط الجوية العراقية، ستنفذ يوم غد الثلاثاء رحلة إجلاء، سيكون على متنها حسب المسجلين حتى الآن 200 شخص".



وأضاف الصحاف: "سيتم نقل جثمان المتوفي العراقي جعفر الحارس الذي توفي على الحدود البيلاروسية الليتوانية"، مشيرا إلى أن وفد سفارة العراق لدى موسكو والمتواجد في العاصمة البيلاروسية مينسك قام بتهيئة الإجراءات اللازمة من أجل إتمام نقل العالقين في مينسك".



وتابع: إن "هناك تواصل تام مع السلطات في بيلاروسيا لمعرفة التطورات كافة في المناطق الحدودية والتنسيق من أجل إجلاء الراغبين".



يشار إلى أن مسئولين أوروبيين قد أجروا اتصالات مع كبار المسؤولين العراقيين، في محاولة لممارسة الضغط ودفع بغداد لوقف تدفق المهاجرين من العراق إلى بيلاروسيا، وتسهيل عبورهم بشكل غير قانوني إلى ليتوانيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.



وفي سياق آخر.. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دعم بلاده لعملية الرؤساء المشاركين لمجموعة (مينسك) التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والهادفة إلى تسوية سياسية دائمة لنزاع ناجورونو كاراباخ بين أذربيجان وأرمينيا.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني عقب محادثة هاتفية بين بلينكن ونيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا بالإنابة.

وأوضح البيان أن وزير الخارجية الأمريكي شجع أرمينيا على المشاركة البناءة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مجددًا دعمه إلى إطلاق سراح جميع أسرى الحرب الأرمن المحتجزين في أذربيجان.

كما هنأ بلينكن أرمينيا بالانتخابات البرلمانية المبكرة في 20 يونيو 2021، إذ وجد مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن الحقوق والحريات الأساسية للناخبين كانت تُحترم بشكل عام وتمكن المتنافسون من إطلاق حملاتهم الانتخابية بحرية.

وحث وزير الخارجية الأمريكي أرمينيا على مواصلة الإصلاحات الديمقراطية.