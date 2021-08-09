الأمن ينقذ شابا حاول الانتحار من «برج اتصالات» في الإسماعيلية

أنقذت قوات الأمن شاباً يحاول الانتحار من أعلى برج اتصالات في دائرة حي ثالث الإسماعيلية، اليوم الإثنين.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من العقيد أحمد الشناوي، مأمور قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، يفيد تسلق شاب يدعى «وليد عبدالحليم» أعلى برج اتصالات بحوار منطقة «الموقف الجديد» مهدداً بالانتحار.

وانتقل ضباط البحث الجنائي بقسم شرطة ثالث الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد البرماوي ومعاونيه مروان منصور وأحمد درهوس لمكان البلاغ.

وتمكن ضباط البحث الجنائي من التفاوض مع الشاب وإقناعه بالتراجع عن فكرة الانتحار والنزول من أعلى البرج.

وقال شهود عيان إنَّ عدداً من القيادات الأمنية من مديرية أمن الإسماعيلية تواجدوا على الفور في مكان البلاغ للحديث مع الشاب لمحاولة الوصول إلى حل لمشاكله.