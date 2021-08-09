الإثنين 09 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن ينقذ شابا حاول الانتحار من «برج اتصالات» في الإسماعيلية

قوات الأمن
قوات الأمن

أنقذت قوات الأمن شاباً يحاول الانتحار من أعلى برج اتصالات في دائرة حي ثالث الإسماعيلية، اليوم الإثنين.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من العقيد أحمد الشناوي، مأمور قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، يفيد تسلق شاب يدعى «وليد عبدالحليم» أعلى برج اتصالات بحوار منطقة «الموقف الجديد» مهدداً بالانتحار.

وانتقل ضباط البحث الجنائي بقسم شرطة ثالث الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد البرماوي ومعاونيه مروان منصور وأحمد درهوس لمكان البلاغ.

وتمكن ضباط البحث الجنائي من التفاوض مع الشاب وإقناعه بالتراجع عن فكرة الانتحار والنزول من أعلى البرج.

وقال شهود عيان إنَّ عدداً من القيادات الأمنية من مديرية أمن الإسماعيلية تواجدوا على الفور في مكان البلاغ للحديث مع الشاب لمحاولة الوصول إلى حل لمشاكله.

الإسماعيلية شرطة إحباط قوات الأمن مدير أمن الاسماعيلية البحث الجنائي أمن الإسماعيلية قانون العقوبات

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التفكير الخرافي

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