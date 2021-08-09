من أعلى قمة جبل بـ«سانت كاترين».. حفل توقيع كتاب «أول من نوعه»

تقيم الكاتبة ومتسلقة الجبال مي عادل حفل توقيع كتابها الأول، «العشر الأعلى»، 20 أغسطس المقبل أعلى قمة جبل عباس بسانت كاترين.

ويعتبر الحفل الأول من نوعه الذي يقام أعلى قمة جبل، نسبة إلى فكرة الكتاب التي تسرد من خلالها الكاتبة رحلة تسلقها لأعلى قمم الجبال في مصر.

رحيل الأم كان لحظة الفراق التي ابتعدت فيها مبرمجة الكمبيوتر، ابنة محافظة الفيوم، مي عادل، عن الحياة، وقررت الانزواء بعيدا عن الناس، وبمرور الشهور بدأت تتلاشى معالم كل شيء، ثم اكتشفت عن طريق الصدفة، سر تسلق الجبال التي وجدت بين صخورها نفسها رغم حياتها الصاخبة، لتبدأ في دفن ألم الرحيل بين أحجار تسلقتها عبر سنوات، حتى أصبحت أول فتاة مصرية تتسلق أعلى 10 قمم للجبال في مصر خلال السنوات الأخيرة.

صدر الكتاب عن دار مقام للنشر والتوزيع، بالتزامن الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

تحكي مي عادل في تصريحات سابقة لـ"الدستور" أنها قررت في عام 2015 تأسيس مكتبة لبيع الكتب في مدينتها الفيوم، يدفعها الطموح في اختراق عالم الثقافة الذي تحبه بعد أن تحطم طموحها في الحصول على درجة الدكتوراه في نظم المعلومات بعد الانتهاء من رسالتها، وبعد دراستها للعلوم السياسية، ومقارنة أديان، ثم توقف كل ذلك الطموح فجأة برحيل الأم بعد رحلة معاناة مع المرض، عاشتها مي لحظة بلحظة إلى جوار الأم.

واستكملت: "بعد سنوات من العزلة سافرت الى واحة سيوة بعد ضغط من الأسرة، وهناك شاهدت الشروق من منطقة مرتفعة لأول مرة، فذهبت لتسلق أول جبل في حياتي، وهناك وجدت نفسي".

من جبل إلى جبل انتقلت مي، في بعض الأوقات كانت تظل بالأيام بين الجبال دون مرافق، هي والدليل فقط، من أجل ذلك مارست الرياضة بشكل محترف حتى يتمكن جسمها الذي كان ضعيفا من تسلق 52 قمة، هم عدد الجبال التي تسلقتها مي حتى الآن، من بينها أعلى عشر قمم جبال، وهي أول من يتسلقها في مصر.