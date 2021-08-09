غدًا.. انطلاق فعاليات دوري «مستقبل وطن» لكرة القدم الخماسية بالمنيا

تنطلق غدا الثلاثاء، فعاليات افتتاح دوري مستقبل وطن لكرة القدم الخماسية للموسم الثالث تحت شعار "خلى موهبتك تتكلم بمحافظة المنيا، المسابقة الرياضية الأقوى والأكبر في مصر لاكتشاف المواهب وتحقيق الأحلام، بمشاركة أكثر من 440 فريق يمثلون جميع نجوع وقرى مراكز ومدن محافظة المنيا، والذى يستهدف أكبر عدد من الشباب في المرحلة السنية من 18 إلى 35 سنة ، وذلك خلال الفترة من 10 أغسطس حتى 7 أكتوبر بجميع مراكز المحافظة وسوف تشهد مراسم الافتتاح إقامة حفلات افتتاح بكل مركز وتكريم اللاعبين القدامى وإقامة مباراة افتتاحية.

يقام الدوري على أربعة مراحل تبدأ المرحلة الأولى بمنافسات وتصفيات للفرق الرياضية المشاركة على مستوى الوحدات الحزبية في القرى والشياخات، بينما تقام منافسات المرحلة الثانية على مستوى المراكز المختلفة وصولا إلى المرحلة الثالثة التي تكون على مستوى أمانة المحافظة بالكامل لتصعيد فريق واحد يمثل محافظة المنيا، وأخيرا التصفيات على مستوى الأمانة المركزية للحزب ، وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب، ويتكون الفريق من 5 لاعبين منهم حارس المرمى بالإضافة إلي ثلاثة لاعبين احتياطي ومدير فني ومدير إداري، ويشترط أن يكون سن اللاعبين المشاركين من 18- لـ 35 سنة ويحق لكل فريق تسجيل لاعبين اثنين فقط يتجاوز سنهم 35 عاما، ولا يشترط سن معين للمدير الفني أو الإداري.

وسوف يحصل الفريق الفائز الأول على مستوى المركز على ميدالية وكأس مع جائزة مادية 10 آلاف جنيه، والثاني سيحصل على 8 آلاف جنيه وميدالية، والثالث 5 آلاف جنيه وميدالية، ويحصل الفريق الحاصل على المركز الأول على مستوى المحافظة على ميدالية وكأس وجائزة مادية مقترحة 25 ألف جنيه ، والثاني ميدالية و20 ألف جنيه، والمركز الثالث ميدالية و15 ألف جنيه ، بينما يحصل الفريق الأول على مستوى الجمهورية على ميداليات بجانب درع وجائزة مادية قدرها نصف مليون جنيه ، والثاني يحصد ميداليات وجائزة مادية ربع مليون جنيه، والثالث سيحصل على 150 ألف جنيه، والرابع سيحصل على شهادات تقدير.