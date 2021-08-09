بايدن يأمر بتوسيع العقوبات على المسؤولين في بيلاروس

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا بتوسيع العقوبات المفروضة على المسؤولين في بيلاروس الذين يساعدون على قمع حقوق الانسان والديمقراطية في البلاد.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين، بأن هذه الإجراء الذي اتخذه بايدن يعني توسيع نطاق أمر صدر في عام 2006 ، وتجميد الأصول المملوكة لمزيد من المسؤولين البيلاروس بحسب نسخة من الأمر الذي أصدره البيت الأبيض.

يذكر أن الولايات المتحدة سبق أن فرضت عقوبات على عشرات المسؤولين البيلاروس في خطوة جاءت بالتنسيق مع حلفائها الأوروبيين ومع بريطانيا وكندا وتستهدف نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بعد إجباره طائرة ركاب على الهبوط في مينسك لاعتقال الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش.

وفي ذاك الوقت قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن هذه التدابير التي تستهدف خصوصا مستشارين قريبين من لوكاشينكو ومسؤولين كبارا في وزارتي الداخلية والإعلام وكذلك في النظام القضائي وأجهزة الاستخبارات، هي رد على اعتراض الطائرة نهاية مايو بهدف اعتقال الصحفي المعارض وعلى "استمرار القمع في بيلاروسيا" وانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس إمكانية فرض عقوبات اقتصادية جديدة على بيلاروسيا.

وفقًا لفراناك فياتشوركا، مستشار تيخانوفسكايا، فقد أعرب مسؤولو وزارة الخارجية عن عزمهم على فرض عقوبات جديدة من شأنها أن تؤثر على قطاعي النفط والبوتاس في اقتصاد مينسك، بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

لكن المسؤولين الأمريكيين اختاروا عدم التعليق على التوقيت المحتمل لفرض العقوبات أو أهدافها.

وبدأت المعارضة البيلاروسية تيخانوفسكايا زيارة العمل إلى الولايات المتحدة في 18 يوليو.

وقد التقت بوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن ونائبة وزير الخارجية فيكتوريا نولاند، بالإضافة إلى مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان.