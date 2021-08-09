الإثنين 09 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مد أجل الحكم على 74 متهما باقتحام مركز شرطة سمالوط لـ 13 سبتمبر

عنف الإخوان
عنف الإخوان

مدت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، أجل النطق بالحكم على 74 متهما، في أحداث اقتحام مركز شرطة سمالوط شمال المحافظة، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة لجلسة يوم 13 سبتمبر المقبل لإتمام المداولة. 

وقال مصدر قانوني إن المحكمة استمعت على مدار الجلسات الماضية، لأقوال المتهمين والشهود، واطلعت على مقاطع فيديو خاصة بالأحداث.

وأضاف أن المحكمة انتهت من سماع المرافعة عن 18 متهماً بينهم 15 محبوساً و3 آخرين مخلى سبيلهم على ذمة القضية لظروف صحية بحسب طلبات الدفاع عنهم.

وألقت أجهزة الأمن، القبض على 18 متهما منهم تعاد إجراءات محاكمتهم أمام دائرة جنائية جديدة والتي نظرت القضية على مدار 3 سنوات حتى صدور قرار المحكمة بحجز النطق بالحكم على المتهمين لدور سبتمبر المُقبل.

 

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وائل لطفي

التفكير الخرافي

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