توزيع طني لحوم على «الأولى بالرعاية» في السويس

أعلن الشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف في السويس، وصول الدفعة الثانية من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها طني لحوم إلى مديرية الأوقاف، في حضور الشيخ علي حسن حامد الصباغ، من التفتيش العام بوزارة الأوقاف، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

وصول اللحوم إلى السويس

وقال راضي إن مشروع صكوك الأضاحي مشروع قومي ووطني يخدم أهالي المجتمع وذلك من باب المشاركة الاجتماعية، تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وأشار إلى تشكيل لجنة رفيعة المستوى برئاسته وعضوية مجموعة من قيادات مديرية أوقاف السويس لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في جميع أحياء المحافظة.

وصول اللحوم إلى السويس

وصول اللحوم إلى السويس