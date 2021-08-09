رفع 30 طن مخلفات في حملات نظافة مكبرة بقريه بني محمد سلطان بالمنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة والتراكمات الصلبة والأتربة بقرية بني محمد سلطان وقامت برفع 30 طن مخلفات وأتربة ونقلها للظهير الصحراوي.

حملات نظافة مكثفة بقري المنيا

وتابع محمود أبو كريشة نائبي رئيس المركز والمدينة أعمال حملة النظافة والإنارة المكبرة والتي بدأت بطريق مصر أسوان الزراعي و عمارات الأوقاف وكدوان وعزبة جارحي كما تم رفع الأتربة والمخلفات من أمام كنيسة القديسة دميانة بطريق مصر أسوان ومصنع الغزل بماقوسة حيث تمكنت الحملة من رفع 30 طن مخلفات وأتربة وتراكمات صلبة ونقلها للظهير الصحراوي وذلك لتوفير بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة

حملات نظافة مكثفة بقري المنيا

ومن ناحيته، أكد اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا متابعته أعمال النظافة والإنارة بشوارع أحياء ة ومداخل القرى للحفاظ على أمن وسلامة وصحه المواطنين وتوفير بيئة صحية لهم خالية من مسببات الأمراض والأوبئة.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تكثيف حملات النظافة بكافة الشوارع بالمدينة ومداخل وشوارع القرى والارتقاء بمنظومة النظافة جنبا إلي جنب مع منظومة الإنارة وذلك لتوفير بيئة صحية جيدة وخالية من الأمراض خاصة في ظل مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 و للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقرى التابعة لها.

حملات نظافة مكثفة بقري المنيا

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية تكثف من حملات النظافة بجميع القري التابعة لها بصورة يومية ومن خلال ورديات صباحية ومسائية حيث كانت الوحدات المحلية بقري تلة وطوخ الخيل ود مشير قد قامت بحملات نظافة مكثفة تم خلالها رفع 70 طن مخلفات من القرى الثلاث ونقلها للظهير الصحراوي وذلك لتوفير بيئة صحية جيدة لأهالي هذه القرى ورفع مستوى النظافة بشوارعها.

حملات نظافة مكثفة بقري المنيا

حملات نظافة مكثفة بقري المنيا

حملات نظافة مكثفة بقري المنيا