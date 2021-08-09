محافظ الغربية يناقش خطط الرصف الحالية بمراكز المحلة زفتى وسمنود

عقد طارق رحمي محافظ الغربية ، مساء اليوم ، اجتماعاً لمناقشة خطط الرصف الحالية والمسندة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بـ (حي أول المحلة، حي ثان المحلة، مركز المحلة ، زفتى وسمنود) ، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، اللواء محمد السيد والعميد حسام عويضة (ممثلي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية) وممثلي كلية الهندسة جامعة المنصورة المشرفين على استلام الطرق.

وخلال الاجتماع ، ناقش محافظ الغربية نسب تنفيذ مشروعات الرصف المسندة إلى الجهاز ، حيث بلغت نسبة التنفيذ في مركز زفتى ١٠٠٪ ، مركز المحلة ١٠٠ ٪ ، مدينة المحلة ٧٧٪ وسمنود ٨٧ ٪ ، كما عرض ممثلي الجهاز المتطلبات اللازمة للانتهاء من المشروعات المتبقية، ووجه المحافظ بحلها على الفور مطالباً ممثلي الجهاز بسرعة الانتهاء من المشروعات في تلك المدن خلال الفترة القادمة.

يُذْكَر أن محافظة الغربية شهدت أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة، حيث تم رصف ٣٦٣ طريق بإجمالي ٣٠٣ كيلو متر ليعادل ما تم رصفه في سنوات عديدة ، ذلك إلى جانب تطوير وتجميل الشوارع التي يتم رصفها.

وكان محافظ الغربية قد عقد اجتماعًا بحضور اللواء حسين الجندي السكرتير العام ، مدير الإدارة المالية بالديوان ، مدير إدارة أملاك الدولة ومدير مديرية الطب البيطري بالغربية ، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري العمل بها بالمحافظة وآليات طرحها بنظام حق الانتفاع.

بدأ الاجتماع بمتابعة نسب تنفيذ مشروع محطة إنتاج البيض ومناقشة طرحها لإدارتها بنظام حق الانتفاع ، حيث بلغت تكلفة تطوير المحطة ٧٦ مليون جنيه لتقوم بإنتاج ٧٠ مليون بيضة سنوياً من خلال إنشاء ٨ عنابر مزودة بأحدث الماكينات الألمانية المتطورة، وأكد محافظ الغربية أن هذا المشروع سيوفر فرص عمل للشباب بجانب تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة.



كما تم مناقشة طرح مجزري شوني وشبشير لإدارتهما بحق الانتفاع ، حيث تحتوي المجازر على عنابر ذبح مجهزة بأحدث الآلات المتطورة التي تضمن إتمام عملية ذبح نظيفة لرؤوس الأغنام والماشية لإخراج لحم نظيف مطابق للمواصفات العالمية، هذا إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من مخلفات الذبح والفضلات ومعالجتها بطريقة آمنة صديقة البيئة.

وفي سياق آخر، ناقش المحافظ موقف منظومة القمامة، حيث تم بحث آليات نقل القمامة من النقاط الوسيطة بالمراكز والمدن، وكذلك (تطوير ،إصلاح وتكهين) معدات نقل القمامة بمرفقي النقل الداخلي بطنطا والمحلة.

وفي ذات السياق، تابع المحافظ جهود الجهات المعنية في تنفيذ التحول الرقمي بالديوان العام وكذلك تركيب النظام الخاص بالمراقبة بالكاميرات، موضحًا أن المحافظة تعمل على تعزيز تنمية البنية التحتية والاتصالات لتحقيق التحول الرقمي تماشياً مع التوجه الاستراتيجي في الدولة المصرية وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ،مما يؤدي إلى تحسين العمل داخل الجهاز الإداري للدولة ليعمل بكفاءة وفاعلية وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكافة الأعمال.

واختتم الاجتماع بعرض موقف الأراضي المخصصة لإقامة الجامعة التكنولوجية بسمنود ودلبشان ، وأكد الدكتور رحمي أن إنشاء الجامعة يعتبر نقلة حضارية وتكنولوجية هامة للمحافظة، حيث تساهم في تخريج جيل جديد من الشباب يساهم في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.