بطريرك الأقباط الكاثوليك يُرسل شباب الكلمة بالمسيرة الثامنة للشباب

استقبل صباح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، شباب مسيرة كلمة ببطريركية الأقباط الكاثوليك بكوبري القبة في يومهم الثاني بالمسيرة الثامنة للشباب ، حيث ترأس غبطته صلاة القداس الافتتاحي، بمشاركة نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص بيشوي فوزي، الوكيل البطريركي بالقاهرة، والأب فرنسيس وحيد، مسؤول المسيرة، وجمع من الآباء الكهنة.

وبدأ القداس الإلهي بتقدمات الشباب، التي كانت عبارة عن الأدوات التي يستخدمونها خلال المسيرة، وهي علامة على كل ما يملكونه خلال هذا الأسبوع.

ألقى غبطته كلمة العظة التي بدأت بالشكر والترحيب بجميع الحضور من المكرسين والمكرسات، والآباء الكهنة، والشباب المشاركين بالمسيرة، وتابع المسيرة ليست أحداثًا خارجية، بل داخلية في قلب كلًا منا، فهي فرصة للتحرير داخليًا وخارجيًا، تجعلنا أحرارًا وليست عبيدًا، كما أنها تعطينا الفرصة لكي نسمع.

وأضاف أن الكلمة الحقيقية تصل من القلب إلى القلب، من العقل إلى العقل، فكلمة الله تخلق حياة وهي الحياة، فأنتم ستكونون بيدكم.. يد الله التي تشفي، بلسانكم.. لسان الله الذي ينطق بكلاماته، بعقلكم.. عقل الله الذي ينير العالم من حوله، بقلبكم.. ستكونون قلب الله الذي ينشر محبته على كل الناس بخاصة المحرومين، والمهمشين.

وفي الختام، أعطى غبطته البركة الرسولية للجميع، كما تم التقاط صورة المسيرة التذكارية.

في سياق متصل بعث الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رسالة نعي لرحيل شقيقة الانبا يوسف ابو الخير قائلاً "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعي وفاة السيدة فوقيه أبو الخير، شقيقة نيافة الأنبا يوسف أبو الخير، المطران الشرفي لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، والتي انتقلت إلى السماء على رجاء القيامة، ونصلي إلى الله القدير أن يقبل روحها الطاهرة في الفردوس السماوي، وأن يمنح أهل المنتقلة، وصاحب النيافة الصبر والرجاء"

