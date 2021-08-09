الإثنين 09 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع أعمال توصيل المرافق لمستشفى الصحة النفسية

اجتماع محافظ بورسعيد
اجتماع محافظ بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا، لمتابعة آخر مستجدات الأعمال حول معدلات توصيل المرافق لمستشفيات الصحة النفسية والجامعة بحى الضواحى.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، و اللواء أيمن خيرى رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عماد البرشا مدير مديرية الإسكان، والمهندسة ابتسام القشاوى مستشار المحافظة للطرق والمهندسة إحسان بورما مدير مديرية الطرق ، ودكتور أحمد حسن مدير مديرية الصحة ، ورئيس حى الضواحى ورئيس حى الزهور ، ومستشار المحافظ للمساحة وعدد من مهندسى المشروع  .

وتابع  "المحافظ" آخر معدلات تنفيذ العمل الجارية مع مسؤولى  المرافق (المياه والكهرباء والصرف الصحى) وأعمال إعادة الشىء لأصله بالطرق التى تشهد أعمال حفر، وجهود الجهات المختصة لسرعة إنجاز الأعمال فى أقرب وقت.

وشدد "محافظ بورسعيد" على التنسيق بين كافة جهات المرافق والطرق وإزالة أى عقبات لسرعة إنجاز المهام وفقا للجدول الزمنى المحدد بأعلى درجة من الكفاءة، وأكد المحافظ على أهمية تكثيف العمل نظرا لما تشهده المنطقة من أعمال تطوير فى العديد من المشروعات .

محافظ داعيا الله مستشفى بورسعيد الغضبان

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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