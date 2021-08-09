الإثنين 09 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

كما نظمها القانون

لموظفي الدولة.. شروط وآليات الحصول على إجازات دراسية للخارج

الاجازات الدراسية
الاجازات الدراسية للخارج

نظم قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية الصادر عن البرلمان السابق شروط وضوابط الحصول على إجازات دراسية للخارج، مشددًا على أن يكون منح الإجازات الدراسية لتحقيق أى غرض من أغراض البعثات وأن تكون ذات صلة وثيقة بعمل الشخص المستفيد وأن تكون الجهة الموفدة فى حاجة ماسة إلى الخبرة أو الدراسة التى توفرها البعثة.

ونظم القانون آليات منح تلك الاجازات، حيث قضى بتشكل لجنة إجازات دراسية فى كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بقرار من السلطة المختصة بها تختص بنظر الطلبات التى يقدمها العاملون بها للحصول على إجازات دراسية محددة المدة بمرتب أو دون مرتب، وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ودون الإخلال بالتشريعات المنظمة للجهات واللجان المختصة بالإجازات الدراسية.

في السياق حظر القانون مد الإجازة الدراسية إلا بعد أخذ رأى كل من مكتب البعثات المختص والمشرف والجهة الموفدة وموافقة اللجنة المختصة.

كما قضى القانون بأن يكون منح الإجازات الدراسية للعاملين بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالشروط الآتية، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ أو الجهات التى تنظم شئونها نظم توظف خاصة، وتشمل تلك الشروط مايلي: 
- أن يكون تقدير كفايته عند منحه الإجازة الدراسية بدرجة فوق المتوسط على الأقل أو ما يعادلها فى نظم التوظف الخاصة وأن تكون كفايته فى عمله عن العام الأخير بدرجة كفء على الأقل أو ما يعادلها إذا كان طلب الإجازة دون مرتب ، أما إذا كان طلب الإجازة بمرتب فيجب ألا يقل تقدير كفايته للعامين الأخيرين عن مرتبة ممتازة أو ما يعادلها ، وذلك بالنسبة لمن أمضى بالخدمة أكثر من سنة.


- ألا يزيد سن المبعوث وقت الإيفاد على خمسين سنة ميلادية.٣- ألا يكون قد سبق مجازاة المبعوث تأديبيا أو صدرت ضده أحكام جنائية فى جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

والزم القانون فيما عدا عضو الإجازة الدراسية دون مرتب، بأن يقدم الموفد ضامنا تقبله إدارة البعثات يتعهد كتابة بمسئوليته التضامنية عن رد النفقات . وإذا كان المرشح قاصرا يتعهد ولى أمره كتابة بمسئوليته الشخصية عن ذلك، وللجنة فى هذه الحالة أيضا مطالبته بتقديم ضامن يكون مقبولا لديها ويجوز الاكتفاء بالضامن إذا لم يكن للقاصر ولى أمر.


فيما تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الخاصة بالضامن بما يضمن قدرته على الوفاء بقيمة النفقات حال إخلال الموفد بأحكام هذا القانون.

الجامعات البرلمان الدولة قانون موظفي الدولة دراسية قانون تنظيم الجامعات تنظيم الجامعات البرلمان السابق جرائم مخلة بالشرف الدراسى مرتب البعثة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

بعد عرض حالتها في «آخر النهار».. الرئيس السيسي يوجّه بعلاج الطفلة «مريم»

السياح الروس: سعادتنا لا توصف بالعودة لشواطئ مصر والتمتع بجمالها

محمد حسان يرد على سؤال كيف نحارب «داعش»؟

«هنا تنزانيا».. «الدستور» تتجول فى بلد جوليوس نيريرى: الشوارع ذات طابع عربى

صنّاع «موسى» يتحدثون لـ«الدستور»: تطوير كبير في مسار الخيال العلمى بالسينما العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تَذكِرة الكاتب.. وآخرين أيضًا

ماجد حبته

الحَر.. كارت أحمر للبشر

علي سعدة

رحلتى.. مع جبران

الحسين عبدالرازق

عن حرمة الموتى وخصوصية الأحياء!

ماجد حبته

مبادرة سودانية قوبلت بوقاحة!

محمد مرعي

الإسلاميون فى العقلية الغربية

د. منى حلمى

«أسلمة» الموجة الحارة بضاعة فاسدة قاربت على الإفلاس

محمود خليل

«آل الشرايبى».. العصبية العائلية «طريق الثروة»

صور

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل ولبنان للمشاركة مع «اليونيفيل»

إسرائيل تدرس توسيع نطاق إتاحة الجرعة الثالثة من لقاح «كورونا»

"أردان" يهاجم الأمم المتحدة: نرفض المساواة بين عمليات إسرائيل وحزب الله