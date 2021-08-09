الإثنين 09 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

عدم الانتماء لجماعة إرهابية.. 9 شروط لحصول موظفي الدولة على منح دراسية

منح دراسية
منح دراسية

حدد قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، الذي أصدره البرلمان السابق، الشروط الأساسية الواجب توافرها في المبعوسين في مقدمتها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو فى إحدى الجرائم الإرهابية أو الجرائم المرتبطة بها مالم يكن قد رد إليه اعتباره، وذلك إضافة إلى الشروط الآتية:
- أن يكون مصرى الجنسية.

-  أن يكون متمتعا باللياقة الصحية التى تقتضيها البعثة، وأن تكون حالته الصحية بدرجة تسمح له باحتمال طبيعة الدراسة وظروفها فى البلد المزمع إيفاده إليها والشروط التى تحددها.

-  أن يكون مستوفيا للشروط الخاصة بالترشيح للمجال والمستوى الذى تقدم له والتى تضعها اللجنة عند الإعلان عن البعثات.

- أن يكون على قوة العمل وقت التقدم للحصول على البعثة.

-  ألا يكون قد سبق إيفاده فى بعثة للغرض ذاته.

-  ألا يكون المتقدم قد عاد من إيفاد سابق ، أو ألغى إيفاده لأسباب ناشئة عن تقصيره ، أو عدم قدرته على التحصيل العلمى ، أو لسوء السلوك.

-  ألا يكون المتقدم على منحة مقدمة للدولة أو بعثة أو إجازة دراسية لذات غرض الإيفاد خلال فترة التقدم للإعلان.

-  الحصول على موافقة السلطة المختصة بالجهة التابع لها المبعوث.

إلى جانب ما تقدم من شروط منح القانون اللجنة  المختصة الذي قضى بإنشائها لتنظيم شئون البعثات، الحق في وضع شروط إضافية أخرى بما يضمن حسن اختيار المبعوثين وتكفل انتقاء أفضل العناصر.

في السياق ذاته، قسّم القانون البعثات إلى 9 أنواع تشمل ما يلي:
١- بعثة خارجية للحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

٢- بعثة خارجية للحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها.

٣- بعثة إشراف مشترك.

٤- مهمات علمية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراة أو ما يعادلها.

٥- مهمات قصيرة الأجل ما قبل الدكتوراة أو ما يعادلها.

٦- مهمات قصيرة الأجل ما قبل الماجستير أو ما يعادلها.

٧- جمع المادة العلمية.

٨- قضاء شهر أو فصل دراسى أو عام دراسى بالخارج للمرحلة الجامعية الأولى.

٩- أى نوع من انواع الإيفاد أو البرامج التدريبية أو الدراسية من شأنه أن يحقق الغرض من البعثة.

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وائل لطفي

التفكير الخرافي

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