نائب جامعة أسيوط يتابع اختبارات القدرات لطلاب الثانوية (صور)

تفقد الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الفنون الجميلة اليوم الاثنين الموافق 9 من أغسطس الجاري فعاليات اليوم الثانى لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للعام الجامعي 2021/2022 وذلك بكلية الفنون الجميلة بصالتى (1) و (2) والتى بدأت أمس الموافق 8 من أغسطس.

جانب من الجولة

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمد عبد الحكيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حلمى الحفناوى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد ثابت بدارى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال تفقده لأعمال الامتحانات أكد الدكتور أحمد المنشاوي على حرص إدارة الجامعة على توفير المناخ الملائم للطلاب أثناء أدائهم للامتحان، وذلك من خلال توفير التهوية الملائمة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، والتشديد على ارتداء الكمامات، ومراعاة تطبيق المسافات الآمنة وإجراءات التباعد الاجتماعي داخل قاعات الامتحانات وقياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

جانب من الجولة

ومن خلال متابعته لأعمال الاختبارات فقد صرح الدكتور المنشاوى أن هناك إقبالا من الطلاب على أداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكلية الفنون الجميلة حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المؤدين لاختبار (العمارة) اليوم 58 طالب وطالبة، و(الفنون) 107‪.

ومن جانبه فقد أوضح الدكتور محمد محمد عبد الحكيم أن أعمال اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة ممتدة حتى 19 من أغسطس حيث تستقبل الكلية طلاب الثانوية العامة من كافة محافظة الصعيد لأداء اختبار العمارة ، ومن محافظات أسيوط والوادى الجديد وسوهاج لامتحان الفنون ، مشيراً أن الامتحان يبدأ من العاشرة والنصف صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.

جانب من الجولة

الجدير بالذكر أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021، على الرابط التالى https://tansik.egypt.gov.eg/ مشيراً إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة