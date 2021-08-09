الإثنين 09 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يوزع 21 جهازًا كهربائيًا على 17 عروسة

محافظ أسوان يوزع
محافظ أسوان يوزع 21 جهازًا كهربائيًا على 17 عروسة

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتوزيع قسائم صرف 21 جهاز كهربائى منزلى ما بين ( ثلاجة – بوتاجاز – غسالة ) حديثة  لـ 17 عروسة من الأسر الأكثر احتياجاً والأيتام والغير قادرين، تتويجاً لجهود مبادرة "الناس لبعضهم" التي أطلقها المحافظ في مارس 2020 مع الموجة الأولي لجائحة كورونا ، وذلك بحضور أسر العرائس بجانب اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد ، والدكتور عز الصادق المنسق العام للمبادرة.

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محافظ أسوان يوزع 21 جهازًا كهربائيًا على 17 عروسة

وقدم اللواء أشرف عطية التهنئة للعرائس بمناسبة قرب زفافهم السعيد خلال الفترة القادمة، مؤكداً على أن المبادرة تهدف لدعم الأسر الأكثر إحتياجاً بالمحافظة وذلك في إطار تضافر الجهود الحكومية المبذولة والمجتمع المدني تماشياً مع المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " من أجل رسم البسمة والفرحة على وجوههم وخاصة للفتيات المقبلات على الزواج وغيرهن من الحالات المستهدفة.

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محافظ أسوان يوزع 21 جهازًا كهربائيًا على 17 عروسة

وأوضح محافظ أسوان بأن مبادرة "الناس لبعضهم" حققت معدلات كبيرة لمساندة الأسر الأولى بالرعاية في كافة المجالات الاجتماعية والمادية والطبية حيث كثفت جهودها لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق توفير الأطراف الصناعية حتى يتمكن ذوي الهمم من الاندماج داخل المجتمع لينتفع بهم ويستفيد من طاقاتهم لبناء أنفسهم ومجتمعهم ، لافتاً إلى أن المبادرة بالتعاون مع 43 جمعية بقري ونجوع مراكز أسوان قامت بتوزيع 53 طن مواد غذائية مهداة من مؤسسه العربي للتنمية ، بالإضافة إلى توفير ألبان للأطفال المبتسرين وحديثي الولادة.

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محافظ أسوان يوزع 21 جهازًا كهربائيًا على 17 عروسة

جدير بالذكر أن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أعطى تعليماته للجهات المعنية بالمحليات والمديريات المختلفة للتأكيد على جودة الخدمات التي يتم تقديمها لهذه الفئة من أبناء المجتمع الأسوانى، ولاسيما فيما يتعلق بتوفير كافة سبل الإتاحة من الفتحات والرمبات ضمن خطط التطوير والتجميل بالمراكز والمدن حتى أماكن الترفيه لذوى الإعاقة ليتسنى لهم ممارسة حياتهم الطبيعية بسهولة ويسر.

جاء ذلك في إطار اهتمام محافظة أسوان بتقديم كافة أوجه الرعاية لأصحاب ذوى الهمم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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محافظ أسوان يوزع 21 جهازًا كهربائيًا على 17 عروسة

وأشار محافظ أسوان إلى أنه تم تنفيذ ذلك بالميادين والحدائق العامة داخل مدينة أسوان وأيضاً بمرسى معبد فيله ، مع توفير دورات مياه عمومية لهم أيضاً في الأماكن العامة ، وهو الذى توازى مع السعي المتواصل لدمج الأشخاص ذوى الإحتياجات الخاصة في كافة المجالات والبرامج ولاسيما أنه تم تخصيص نسبة من الفرص التدريبية لـ 60 متدرب من الصم ، مع توفير مترجم لغة الإشارة لتدريبهم على الحزم الضوئية وتركيب الكاميرات وذلك على مدار 10 أيام بدءاً من الأحد القادم حيث تم اختيارهم بواسطة وحدة السكان وأكاديمية أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة. 

أسوان ثلاجة محافظ أسوان مبادرة المجتمع المدنى الأكثر احتياجا السكان زواج

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