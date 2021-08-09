«طالبان» تعلن السيطرة على مدينة أيبك عاصمة ولاية سمنغان الأفغانية

أفادت «رويترز»، اليوم الإثنين، بأن حركة طالبان أعلنت السيطرة على مدينة أيبك عاصمة ولاية سمنغان الأفغانية.

وسيطرت حركة طالبان على 5 من عواصم الولايات الأفغانية، البالغ عددها 34، بعد أن استولت على ثلاث منها، أمس، بما في ذلك مدينة قندوز، في هجوم كبير يبدو أن الجيش عاجز عن إيقافه، وفقا للعربية.

وفتح مسلحو حركة طالبان أبواب السجن في مدينة تخار شمال أفغانستان، بعد سيطرتهم على المنطقة، كما أطلق المسلحون سراح جميع السجناء.

وتستهدف طالبان السجون عادة لإطلاق سراح المقاتلين المحتجزين وبالتالي تعزيز صفوفها.

وسيطر مسلحو حركة طالبان على عدد من العواصم المحلية في محافظات شمال أفغانستان، فيما أعلن الجيش عن عمليات عسكرية لاستعادة السيطرة على ما خسروه في الأيام الماضية.

فبعد معارك عنيفة وحرب شوارع بين الجيش ومسلحي طالبان، فإن مدن وعواصم محلية شمال أفغانستان باتت تحت نفوذ الحركة.

وشهدت القرى الواقعة شمال البلاد معارك استمرت لعدة أسابيع حتى نجح المسلحون فى اقتحام المدن الكبيرة وفرض سيطرتهم على كل مفاصلها.

وأبرز المدن التي تسيطر عليها طالبان في شمال البلاد الآن هي مدن: قندوز وتالقان وساري بول، وعدة مدن أخرى المتاخمة للحدود الشمالية للبلاد.

وبعد التقدم السريع في الساعات الماضية لمسلحي طالبان، أعلن الجيش عن شن عمليات عسكرية موسعة لانتزاع سيطرة طالبان من المدن الشمالية، رغم خسارته الأرض.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل 579 مسلحاً من حركة طالبان في مختلف أقاليم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة- وفقاً لوسائل إعلام محلية اليوم الاثنين: "إنه تم القضاء على 579 إرهابيا وإصابة 161 جراء عمليات قوات الأمن الوطني الأفغانية في أقاليم ننجرهار وخوست ولوجار وباكتيا وقندهار وهيرات وجوزجان وسمنجان وهلمند وتخار وقندوز، خلال الـ24 ساعة الماضية".

وكانت قد سيطرت طالبان على مدينة تالقان، لتكون بذلك ثالث عاصمة ولاية تسقط في قبضتها خلال 24 ساعة.

من جانبها، شنت القوات الجوية الأمريكية هجمات باستخدام قاذفات بي- 52 وطائرات إيه سي 130 وطائرات مقاتلة هجمات في أفغانستان، لوقف التقدم الدراماتيكي الأخير الذي حققته حركة طالبان.

وقالت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية: إن قاذفات بي 52 ستراتوفورتريس، الدعامة الأساسية للقوة الجوية الاستراتيجية الأمريكية منذ عام 1952، انطلقت إلى أفغانستان من قاعدة العديد الجوية في قطر.

ويأتي هجوم القوات الجوية الأمريكية في الوقت الذي تحقق فيه طالبان مكاسب على الأرض في جميع أنحاء أفغانستان، في أعقاب الرحيل شبه الكامل للقوات الأمريكية بأمر من الرئيس الأمريكي جو بايدن.