حبس عامل متهم بسرقة مجوهرات من شقة بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة مجوهرات من شقة جارته لعلمه بثرائها، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارا من المقدم إسلام مقبل، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، يفيد بورود بلاغ من مواطن، مقيم بدائرة القسم، قرر باكتشافه كسر كالون باب الشقة (ملك والدة زوجته) كائنة بدائرة القسم، وسرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخلها، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين وجود آثار عنف بباب الشقة وبعثرة محتوياتها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكابها عاملا بشركة كائنة بذات العقار محل الواقعة، تم ضبطه.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الكالون"، وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية المُستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

وحسب المادة 318 من قانون العقوبات، يعاقب السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.