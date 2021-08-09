الإثنين 09 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مدير مركز التنبؤات الجوية يكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

طقس
طقس

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، موعد انتهاء الموجة الحارة التي تتعرض لها مصر خلال الفترة الحالية.

وقال شاهين لـ"الدستور"، إن الموجة الحارة في مصر شهدت انكسارًا خلال الأسبوع الحالي، وبدأ انكسار الموجة بداية من أمس الأحد وسيستمر الانكسار حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وأوضح أنه من المتوقع اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة، وتكون العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة، و32 أو 33 درجة على السواحل الشمالية للبلاد، و38 درجة على شمال الصعيد، و45 درجة على جنوب الصعيد.

وتابع أن درجة الحرارة ارتفعت خلال شهر أغسطس لأنه المعدل الطبيعي من السنة والتي تشهد ارتفاعًا بمعدل درجتين أو ثلاثة، وأن الفرق هو السبب الرئيسي وراء شعور المواطنين بارتفاع درجات الحرارة.

وأشار شاهين إلى أنه بالإضافة لارتفاع دراجات الحرارة، فإن ارتفاع الرطوبة من العوامل الرئيسية بشعور المواطنين بارتفاع دراجات الحرارة.

ونوه إلى أن الشعور بالحرارة أمر طبيعي خصوصًا في تلك الفترات من السنة سواء في فترة النهار أو الليل وهو أمر طبيعي بالنسبة لفصل الصيف.

وكشف شاهين أهم الظواهر الجوية هي ارتفاع الرطوبة النسبية ليلاً يؤدي إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر الأحمر بنسب تتراوح بين مترين ومترين ونصف، وتنشط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق السريعة القريبة من مصادر المياه المؤدية إلى للقاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري.

وزاد أنه بالفعل شهدت دراجات الحرارة تحسنًا بداية من أمس الأحد، وذلك بناءًا على الخرائط المناخية والتي من الجائز أن تتغير في أي وقت، مؤكدا أن هناك العديد من الأساليب التي يستطيع بها المواطن تخطي تلك الفترة حتى انتهاء الموجة الحارة الحالية، منها متابعة الإرشادات التي تنشرها هيئة الأرصاد الجوية، ومتابعة دراجات الحرارة قبل النزول من المنزل، وخاصة خلال تلك فترة الموجة الحارة.


 

وذلك صباح درجات الحرارة أسبوع الجمهور الدكتور محمود شاهين

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وائل لطفي

التفكير الخرافي

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