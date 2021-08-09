مدير مركز التنبؤات الجوية يكشف موعد انتهاء الموجة الحارة
كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، موعد انتهاء الموجة الحارة التي تتعرض لها مصر خلال الفترة الحالية.
وقال شاهين لـ"الدستور"، إن الموجة الحارة في مصر شهدت انكسارًا خلال الأسبوع الحالي، وبدأ انكسار الموجة بداية من أمس الأحد وسيستمر الانكسار حتى نهاية الأسبوع الحالي.
وأوضح أنه من المتوقع اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة، وتكون العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة، و32 أو 33 درجة على السواحل الشمالية للبلاد، و38 درجة على شمال الصعيد، و45 درجة على جنوب الصعيد.
وتابع أن درجة الحرارة ارتفعت خلال شهر أغسطس لأنه المعدل الطبيعي من السنة والتي تشهد ارتفاعًا بمعدل درجتين أو ثلاثة، وأن الفرق هو السبب الرئيسي وراء شعور المواطنين بارتفاع درجات الحرارة.
وأشار شاهين إلى أنه بالإضافة لارتفاع دراجات الحرارة، فإن ارتفاع الرطوبة من العوامل الرئيسية بشعور المواطنين بارتفاع دراجات الحرارة.
ونوه إلى أن الشعور بالحرارة أمر طبيعي خصوصًا في تلك الفترات من السنة سواء في فترة النهار أو الليل وهو أمر طبيعي بالنسبة لفصل الصيف.
وكشف شاهين أهم الظواهر الجوية هي ارتفاع الرطوبة النسبية ليلاً يؤدي إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر الأحمر بنسب تتراوح بين مترين ومترين ونصف، وتنشط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق السريعة القريبة من مصادر المياه المؤدية إلى للقاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري.
وزاد أنه بالفعل شهدت دراجات الحرارة تحسنًا بداية من أمس الأحد، وذلك بناءًا على الخرائط المناخية والتي من الجائز أن تتغير في أي وقت، مؤكدا أن هناك العديد من الأساليب التي يستطيع بها المواطن تخطي تلك الفترة حتى انتهاء الموجة الحارة الحالية، منها متابعة الإرشادات التي تنشرها هيئة الأرصاد الجوية، ومتابعة دراجات الحرارة قبل النزول من المنزل، وخاصة خلال تلك فترة الموجة الحارة.