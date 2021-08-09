وعاظ وواعظات الأزهر ينتشرون في المحافظات لتوعية المواطنين بقيم التعاون والتكافل

واصل وعاظ وواعظات الأزهر الشريف تنفيذ فعاليات الحملة التوعوية الشاملة التي أطلقها مجمع البحوث الإسلامية الأسبوع الماضي، تزامنًا مع انطلاق مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أعلن المجمع تنفيذ هذه الحملة بعنوان: "أنفعهم للناس"، للتأكيد على أهمية تحقيق التكافل المجتمعي في حياة الناس وتوجيه الأنظار إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وشكّل وعاظ وواعظات الأزهر فرق عمل متنوعة للوصول إلى الجمهور في مناطق مختلفة لتحقيق أهداف ومحاور الحملة، حيث شملت مناطق التواجد مراكز الشباب والنوادي ودور الرعاية الاجتماعية والمقاهي الثقافية وقطاعات الأمن المركزي وأماكن تنفيذ مبادرة حياة كريمة إلى غير ذلك من أماكن التجمع المختلفة.

وأكد الوعاظ والواعظات أثناء تواجدهم مع الناس على مجموعة من القيم والمعاني المهمة التي ترسخ لمفاهيم التكافل المجتمعي والتعاون المثمر بين الجميع، بالإضافة إلى تعلم قيم الإيثار وحب الغير والتخلي عن السلوكيات المذمومة كالأنانية والبخل وعدم الإحساس بالمسئولية.

ويشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف من مختلف مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى النشر الإلكتروني على صفحات التواصل الاجتماعي وموقع المجمع على بوابة الأزهر الإلكترونية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن الحملة تأتي ضمن الحملات التوعوية التي يقوم بها المجمع للتأكيد على أهمية التعاون بين أفراد المجتمع الواحد، ومساعدة الآخرين، وأن من خير الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله –سبحانه وتعالى- هو خدمة الناس وقضاء حوائجهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب- شيخ الأزهر بضرورة ارتباط الحملات التوعوية بواقع الناس وهمومهم ومشكلاتهم المختلفة.

