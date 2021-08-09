الإثنين 09 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

رسامة 91 شماسًا بكنيسة العذراء في مسطرد

كنيسة
كنيسة

صلى نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها أمس، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء في مسطرد (إحدى محطات رحلة العائلة المقدسة في مصر)، وبعد صلاة الصلح رسم نيافته ٧١ من أبناء الكنيسة برتبة إبصالتس و٢٠ آخرين في رتبة أغنس.

كما شهد الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، أمس القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والقديس البابا أثناسيوس الرسولي في دار  السلام، وبعد صلاة الصلح رسم نيافته أحد أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس و١٢ آخرين في رتبة أغنسطس، وهم من اجتازوا الاختبارات التي حددتها الإيبارشية شروطًا للرسامة. 

في سياق متصل بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم 7 أغسطس الجاري،  صوم السيدة العذراء مريم، التي تحمل مكانة كبيرة لدى جميع المصريين على حد سواء.

ويستمر الصوم على مدار 15 يومًا متتاليًا، على أن يختتم الصوم بقداس العيد يوم الأحد 22 من نفس ذات الشهر، بجميع الكنائس التي تحمل اسم العذراء بالمحافظات المصرية.

كما تحتفل  الكنيستين الروم الأرثوذكس والكاثوليكية، يصوم السيدة العذراء مريم، لمدة 15يومًا،إذ للسيدة العذراء مريم مكانة كبيرة بين الطوائف المسيحية.

ويعد صوم السيدة العذراء مريم من الأصوام التي يحرص الشعب القبطي على صيامها تقديرًا لمكانة السيدة العذراء مريم، ويمتنع الأقباط عن تناول اللحوم و يكتفون بتناول المأكولات بالزيت فقط،  ويسمح في صوم العذراء بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية، وهناك البعض يمتنع فيه عن أكل الأسماك، ولكن البعض يصومه بزهد وتقشف زائد ويكتفي بتناول المأكولات بدون زيوت.

وصوم السيدة العذراء هو الصوم الذي صامه الرسل أنفسهم فعندما عاد توما الرسول من التبشير في الهند، فقد سألهم عن السيدة العذراء، قالوا له إنها قد ماتت، وعندما ذهبوا إلى القبر لم يجدوا جسدها، فإبتدأ يروي لهم أنه رأى الجسد صاعدًا إلى السماء، فصاموا 15 يومًا من أول مسرى حتى 15 مسري، فأصبح عيد للعذراء يوم 16 مسرى من التقويم القبطي.

وتُستقبل الأديرة القبطية  الملايين من الزوار من الأقباط كل عام خلال صوم السيدة العذراء مريم والذي يحل في أغسطس من كل عام، إذ يتوافد الأقباط على دير درنكة وهو أحد محطات العائلة المقدسة.

الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة كنيسة السيدة العذراء في مسطرد رحلة العائلة المقدسة في مصر الانبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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