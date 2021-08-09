روسيا: الوضع في أفغانستان يحتاج إلى توازن عسكري

قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير نابيفيتش كابولوف، اليوم الاثنين، إن الوضع على الأرض يحتاج إلى توازن عسكري رغم تقدم طالبان.

فيما وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، صباح اليوم، مقتل 579 مسلحًا من حركة طالبان في مختلف أقاليم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - وفقًا لوسائل إعلام محلية- "أنه تم القضاء على 579 إرهابيا وإصابة 161 جراء عمليات قوات الأمن الوطني الأفغانية في أقاليم ننجرهار وخوست ولوجار وباكتيا وقندهار وهيرات وجوزجان وسمنجان وهلمند وتخار وقندوز، خلال الـ24 ساعة الماضية".

وفي سياق أخر، شنت القوات الجوية الأمريكية هجمات باستخدام قاذفات بي-52 وطائرات إيه سي 130 وطائرات مقاتلة هجمات في أفغانستان اليوم السبت لوقف التقدم الدراماتيكي الأخير الذي حققته حركة طالبان.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، أن قاذفات بي 52 ستراتوفورتريس، الدعامة الأساسية للقوة الجوية الاستراتيجية الأمريكية منذ عام 1952، انطلقت إلى أفغانستان من قاعدة العديد الجوية في قطر.

ويأتي هجوم القوات الجوية الأمريكية في الوقت الذي تحقق فيه طالبان مكاسب على الأرض في جميع أنحاء أفغانستان، في أعقاب الرحيل شبه الكامل للقوات الأمريكية بأمر من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وشاركت حاملة الطائرات يو إس إس رونالد ريجان التي تعمل بالطاقة النووية والمتمركزة في بحر العرب بطائراتها المقاتلة من طراز إف / إيه -18 سوبر هورنت في المهمات، لكنها لم تشارك في القصف.

كما تم إرسال طائرات هجوم لوكهيد إيه سي -130 سبيكتر، التي يطلق عليها اسم "أكثر الطائرات الحربية دموية في العالم" للمشاركة في الهجوم.

وكانت حركة طالبان قد سيطرت يوم الجمعة على مدينة زارانج في نمروز، المحافظة الجنوبية الغربية المتاخمة لإيران، لتصبح أول عاصمة إقليمية تسقط منذ أن بدأت القوات الأجنبية انسحابها.