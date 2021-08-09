تحديث نظم الري فى 87.472 فدان بالمنيا وبنى سويف

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة أعمال المشروع القومى لتحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى التوسع في استخدام وتطبيق طرق الري الحديث لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل، وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعيتها



وانتهى قطاع تطوير الرى بوزارة الموارد المائية والري، الإثنين، من تنفيذ أعمال تحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر فى مساحة 87.472 ألف فدان، بالنسبة لأراضي الرى السطحى والجوفى فى محافظتى المنيا وبنى سويف، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بلغت 99 ألف فدان، الأمر الذى يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، والتى تستهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية.

من جهته أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية لـ "الدستور"، أهمية المشروع القومى لتحديث نظم الري الحديث بالرش والتنقيط بدلا من الرى التقليدى بالغمر فى توفير المياه، وذلك فى ظل تنامى الاحتياجات وثبات الحصة المتاحة سنوياً .

وأشار أستاذ الموارد المائية، إلى إن المياه المتسربة معظمها من طريقة الرى بالغمر وجزء أقل من التسريب للمياه من خلال القنوات المائية، والتى يستغل منها كميات كبيرة، ولذلك فإن أعمال التطوير تساهم في حل جزء من مشاكل العجز المائى وتنامي معدلات الفقر المائى.

ويستهدف المشروع القومى لتحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر ترشيد استخدام المياه، بالإضافة إلى رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية، وذلك فى إطار جهود الدولة لرفع كفاءة استخدام مواردها المائية، مع الاستفادة من الصناعة الوطنية في توفير مستلزمات التنفيذ.