الصين تعارض بشدة تدخل الولايات المتحدة فى شؤون هونج كونج

عبر مكتب شؤون هونج كونج وماكاو التابع لمجلس الدولة الصيني ، عن معارضته الشديدة وإدانته القوية للتدخل الأمريكي في شؤون هونج كونج، واصفا إياها بأنها شؤون داخلية للصين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية أدلى المتحدث باسم المكتب بهذا التصريح ردا على مذكرة متعلقة بهونج كونج أصدرتها الحكومة الأمريكية.

وقال المتحدث إنه عندما قالت الولايات المتحدة إنها ترغب في الوقوف مع السكان في هونج كونج، فإنها بوضوح أرادت مساندة تلك الثلة القليلة من القوى المناهضة للصين و التي تسعى إلى إثارة الفوضى في هونج كونج.

وأضاف المتحدث أن الحكومة الأمريكية رغبت في إعادة خلق الاضطرابات في هونج كونج مؤملة أن تواصل القوى المناهضة للصين و الساعية إلى إثارة الفوضى في هونج كونج، العمل لصالحها.

وأوضح أنه برعايتها للمنظمات المعنية بهونج كونج وتبنيها لمشاريع قوانين و تدابير إدارية ذات صلة بهونج كونج، أرادت الحكومة الأمريكية إثارة الفوضى في هونج كونج واحتواء الصين، بدلا من الدفاع عن الديمقراطية و حقوق الإنسان و حريته أو حماية مبدأ "دولة واحدة، و نظامان" حسب زعمها.

وأ شار المتحدث إلى أن هونج كونج استعادت الاستقرار و الازدهار منذ دخول قانون الأمن القومي حيز التنفيذ، موضحا أن التشويه المتواصل من جانب الولايات المتحدة وعدد قليل من الدول الأخرى، لا يظهر سوى أن القانون أصاب بفاعلية القوى المناهضة للصين و الساعية إلى إثارة الفوضى في هونج كونج، وحد من التدخل الأجنبي.

وذكر المتحدث أن "التدخل الخارجي لن يهون عزم وإرادة الحكومة المركزية ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة من أجل التطبيق الشامل لقانون الأمن القومي، كما لن يوقف تنمية هونج كونج و الصين".