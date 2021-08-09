محاكمة عامل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بمدينة نصر.. اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة عامل بالاتجار في نبات الفدود المخدر في مدينة نصر.

تعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح حريز، وأيمن محمد، وياسر عمر، وبأمانة سر أحمد كمال، وعبد المجيد حلمي.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 6677 لسنة 2021 جنايات قسم أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 232 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، قيام المتهم «محمد .ع »، 20 سنة، عامل، بالاتجار في جوهر الفودو المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال نقيب شرطة محمد أحمد توفيق عطا الله، معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، أنه حال مروره بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية شاهد وقوف أحد الأشخاص بجانب الطريق، وبالتوجه إليه لاستبيان أمره شاهده يقوم بإلقاء شيء كان ممسكًا به بيده وبتتبعه والتقاطه تبين أنه عبارة عن كيس بلاستيكي شفاف بداخله نبات عشبي يشبه نبات الفودو المخدر، وبتفتيشه عثرت على 16 كيس بلاستيكي بداخلهم الفودو ومبلغ مالي 270 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف للتواصل مع عملائه من المتعاطين، وأن المبلغ المالي هو حصيلة تجارته.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات عبارة عن كيس شفاف به 16 كيس بلاستيك صغير بداخلهم جميعًا أجزاء نباتية خضراء اللون، وزنت الأكياس بما تحوي 32.74 جم، وأنها لنبات الفودو المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.