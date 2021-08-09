السيسى: رفع كفاءة أكثر من 4 آلاف مركز شباب خلال 6 سنوات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه تم عمل برنامج خلال السنوات الست الماضية لرفع كفاءة مراكز الشباب، مبينا أنه تم رفع كفاءة أكثر من 4 آلاف مركز.



وأضاف الرئيس السيسي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن مشروع صناعة "بطل" يجب على الجميع العمل عليه من جانب الدولة والإعلام والأسرة والمدرسة.



وتابع الرئيس السيسي: "عندما تعمل المنظومة مع بعضها في النهاية نجد أكثر من شاب وشابة يحققون نجاحات.. ونحقق ميداليات"، مشددا على "ضرورة الاهتمام بالرياضة، لأن الرياضة حياة".

وتصدرت اللاعبة فريال أشرف فور فوزها بالميدالية الذهبية الأولى محركات البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث احتفل المصريون بابنة بلدهم التي حققت إنجازا تاريخيا ينسب إلى بلادها وللعرب للمرة الأولى، وذلك بعد أن فازت لاعبة منتخب مصر للكاراتيه على منافستها الكازاخستانية صوفيا بيروليتسيفا في نصف النهائي بنتيجة 5/4 منافسات وزن 61 كجم في أولمبياد طوكيو، لتتأهل فريال أشرف للمباراة النهائية التي فازت فيها بالميدالية الذهبية.

وتعد فريال أول مصرية وعربية وأفريقية تحصد ذهبية أولمبياد الكاراتيه، كما كانت أول مصرية تحقق ميدالية بالدوري العالمي للكاراتيه.

ولدت في 16 فبراير 1999 بالقاهرة، وبدأت اللعبة في سن الثامنة، وتدرس في كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية.

حصلت اللاعبة المصرية على عدة ميداليات، كان أبرزها:

برونزية الدوري العالمي.

فضية الدوري العالمي في 2018

برونزية بطولة أفريقيا في نفس العام.

ذهبية بطولة العالم للناشئين 2019.

ذهبية بطولة الدوري العالمي 2019.

ذهبية البطولة الأفريقية 2020.

فضية الدوري العالمي 2020.

فضية بطولة البريميرليج الدولية 2020.

و أخيرا حصلت على ذهبية أولمبياد طوكيو 2020.