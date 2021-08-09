تواصل تراجعها.. ننشر أسعار الذهب اليوم الإثنين 9-8-2021

واصلت أسعار الذهب العالمية تراجعها داخل بورصات المعادن العالمية، مما أثر بشكل كبير على الأسواق المصرية المحلية.

يبحث الكثير من عشاق المعدن الأصفر عن أسعار الذهب بشكل يومي وذلك عقب التذبذبات التي حدثت في الأسعار المحلية نتيجة تراجع الأسعار في الأسوق العالمية.



أسعار الذهب الآن.

أسعار الذهب اليوم

وتراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم محليًا، بمقدار اثنين جنيه، وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 886 جنيهًا، مقابل تسجيله 888 جنيهًا بالأمس، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

وتراجع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولًا بالأسواق)، ليسجل 776 جنيهًا، مقابل تسجيله 777 جنيهًا بالأمس، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى665 جنيهًا، مقابل 666 جنيهًا بالأمس، كما بلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 529 جنيهًا.

سعر الأوقية والجنيه الذهب



وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر نحو 27465 جنيها مقابل 27530 جنيها بالأمس، وتزن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.



فيما هبط سعر الجنيه الذهب في مصر 8 جرامات من عيار 21 إلى 6208 جنيهًا مقابل 6216 جنيهًا أمس.



سعر كيلو الذهب عيار 24



وهبط سعر كيلو الذهب عيار 24 إلى 886 ألف جنيه مقابل 888 ألف جنيه أمس، ويزِن 1000 جرام.

وكانت انهارت أوقية الذهب بقيمة 4 دولارات خلال تعاملات، الأحد، حيث وصل سعر الأوقية إلى 1760 بدلا من تسجيله 1816 دولار.

وتواصل أسعار الذهب في مصر تسجيل تغيرات بشكل لحظيّ يوميًا، حيث يتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من قبل المستثمرين، ويتأثر بالتراجع الذي يشهده عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.