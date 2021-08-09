الإثنين 09 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«السرد فى ظل كورونا».. مؤتمر لمختبر السرديات بالإسكندرية

منير عتيبة مؤسس ومدير
منير عتيبة مؤسس ومدير مختبر السرديات بالإسكندرية

ينظم مختبر السرديات بالإسكندرية؛ التابع لمكتبة الإسكندرية، تحت إدارة الأديب منير عتيبة، مؤتمر تحت عنوان "السرد السكندري فى ظل كورونا"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 17 من أغسطس الجاري.

جاء ذلك خلال فعاليات مناقشة مجمل أعمال الكاتب الروائي منير عتيبة، ما بين القصة والرواية بمؤسسة سلوى علوان للثقافة والفنون والتنمية. 

ويذكر أن منير عتيبة هو مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية أول مؤتمر مصري يناقش القصة القصيرة جدا في 2013 شاركت فيه 10 دول عربية، وهو أيضًا روائي وقاص وكاتب للأطفال والدراما الإذاعية، وقد حصل على العديد من الجوائز منها جائزة اتحاد الكتاب.

وأصدر «عتيبة» حوالي 20 كتابا في الرواية والقصة والقصة القصيرة جدا والنقد الأدبي، وحاز على كثير من الجوائز والتكريمات منها جائزة اتحاد كتاب مصر، وجائزة نادي القصة وجائزة إحسان عبد القدوس وجائزة مجلة هاي الأميركية، وجائزة ساقية الصاوي، كما كُرم بمؤتمر أدباء مصر عن أدباء الوجه البحري في 2011. 

وصدرت دراسة للناقدة الدكتورة امتنان الصمادي عن مجموعة «روح الحكاية» لمنير العتيبي، قالت فيها: لقد اعتاد المتلقي على نمط من بناء العلاقة بين الشعب والسلطة، فعادة تشكل السلطة رمزا للثبات بفعل القوة الذي تملكه والشعب يمثل دور المضطرب الخائف، لكننا نقع في القصص على معالجة معكوسة خلافا للسائد؛ فالسلطة تصبح عند منير هي المضطربة والشعب هو الساكن أو الثابت، لكن ثباته ليس دليلا لقوته بمقدار ما هو دليل حيرته، وتنطوي القصص على روح الفرد المتطلعة إلى الخلاص بقوة تدمير الذات بالذات، ويظهر الفرد الشبح أو الفرد الأيقونة، حتى إن البناء يتقاطع في العديد من القصص مع ما يعرف بسردية الأدب. 

وقال الناقد محمد عطية محمود في دراسته عن مجموعة «بقعة دم على شجرة» لمنير عتيبة: "يلج «عتيبة» عالم مجموعته الجديدة، باستلهام روح أحد نصوصه في مجموعته السابقة «كسر الحزن»، مستمداً منها مفتتحاً دالاً، ومؤثراً في تعميق الرؤية الخاصة للمجموعة، والتي ترتبط بهذا الإحساس الفلسفي بقوة الفقد إمعاناً في الالتصاق بقوة في أمل ما ربما تحقق كاكتمال لهاجس ما".

مكتبة الاسكندرية السرد السكندري فى ظل كورونا مختبر السرديات بالإسكندرية منير عتيبة مؤسسة سلوى علوان للثقافة والفنون والتنمية

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