ارتفاع أسعار التكييفات الموفرة للكهرباء فى الأسواق المصرية

شهدت أسعار التكييفات الموفرة للكهرباء في الأسواق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك لزيادة الطلب عليها خلال منتصف يوليو الماضي، وصولًا لبداية الموجة الحارة التي شهدتها البلاد مؤخرًا، حيث ارتفعت بعض أنواع التكييفات وخاصة الموفرة للكهرباء بسبب ارتفاع فاتور الكهرباء الشهرية، وخاصة التكييفات التي تعمل بخاصية «الانفرتر» ذات التكنولوجيا الحديثة التي تعمل بكفاءة أفضل مع توفير استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى نحو 60% عما كان سابقًا.

ورصد «الدستور» في جولة ميدانية بالأسواق المحلية أسعار وأنواع التكييفات التي تعمل بخاصية «الانفرتر» الموفرة للكهرباء.

وتعمل خاصية «الانفرتر» على تحويل الكهرباء من طاقة مترددة إلى طاقة ثابتة، وبالتالي يؤدي إلى ترشيد وتثبيت وتوجيهة الطاقة، ما يؤدي إلى عدم فصل الوحدة الخارجية «الكباس» عن الكهرباء.

وتتسارع معظم شركات تصنيع وتوريد التكييفات في مصر على طرح عدد من الماركات المحلية والعالمية من التكييفات الموفرة للطاقة، وذلك حسب توجيهات الدولة للحد من الإسراف في استهلاك الكهرباء، وكذلك لدعم المواطن.

أسعار التكييفات الموفرة للكهرباء في الأسواق

سعر تكييف شارب 3 حصان بارد – ساخن، مزود بتكنولوجيا «الانفرتر» والبلازما كلاستر بـ 14.800 جنيه صناعة مصرية.

كما سجل تكييف شارب 2.25 حصان بارد – ساخن، مزود بتكنولوجيا الانفرتر والبلازما كلاستر بـ13.750 جنيه صناعة مصرية.

فيما سجل تكييف شارب 1.5 حصان بارد – ساخن، مزود بتكنولوجيا الانفرتر والبلازما كلاستر بـ9.750 جنيه صناعة مصرية.

بينما سجل سعر تكييف سبليت فريش، مزود بتكنولوجيا الانفرتر ، بارد – ساخن 2.25 حصان 13150 جنيه.

سعر تكييف فريش 1.5 حصان سمارت بخاصية انفرتر، بارد – ساخن ما بين 9500 جنيه إلى 10750 جنيه.

وسجل سعر تكييف فريش 3 حصان سمارت انفرتر بارد - ساخن 13500 جنيه.

كما سجل تكييف سبليت ال جي بخاصية انفرتر مزدوج 1.5 حصان، بارد فقط، بسعر 9500 جنيه.

وسعر تكييف LG سبليت 2.25 حصان خاصية انفرتر بارد - ساخن 13900 جنيه.

وسجل تكييف LG سبليت بخاصية انفرتر مزدوج 3 حصان 15100 جنيهًا.

وسجل تكييف سبليت زانوسي 2.25 حصان، انفرتر، بارد – ساخن 13550 جنيه.

وقال خبراء التبريد والتكييف بأحدى التوكيلات التجارية لصيانة التكييفات، إنه تجب مراعاة عدة عوامل قبل شراء التكييف وكيفية التعامل معه، من أهمها: اختيار التكييف المناسب لمساحة وحجم الغرفة، بحيث لا تقل سعة حصان التكييف عن مساحة الغرفة، مع تجنب شراء الأنواع غير المعروفة، والأنواع التي ليس لها قطع غيار وصيانة.

كما يجب بعد شراء التكييف المناسب ضبط حرارته على درجة متوسطة من 22 إلى 24 درجة، لتقليل استهلاك الكهرباء والمحافظة على عمر التكييف، مع التنظيف المستمر لفلتر الهواء كل فترة؛ للعمل على زيادة كفاءة التكييف.

بالإضافة إلى كل مساحة لها سعة محددة من الأحصنة، وعلى سبيل المثال:

- تكييف 1.5 حصان، يحتاج إلى مساحة غرفة من 9 إلى 12 مترًا مربعًا.

- تكييف 2.5 حصان، يحتاج إلى مساحة غرفة من 14 إلى 18 مترًا مربعًا.

- تكييف 3 حصان، يحتاج إلى مساحة غرفة من 20 إلى 25 مترًا مربعًا.

- تكييف 4 حصان، يحتاج إلى مساحة غرفة من 26 إلى 30 مترًا مربعًا.