لطلاب جامعة حلوان.. دورة تدريبية عن إعداد أخصائى تخاطب

في إطار اهتمام الدولة بذوي الهمم - ذوى القدرات الخاصة - تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب - جامعة حلوان - دورة تدريبية عن إعداد أخصائى تخاطب، وفقا لآخر ما توصل إليه العلم الحديث 2021، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتهدف الدورة التدريبية إلى إكساب وتدريب الطلاب الراغبين في العمل في مجال التربية الخاصة على مهارات التخاطب وإعداد أخصائى تخاطب، واكتشاف ودعم المهارات لدى الطلاب من خلال محاضرات نظرية وعملية، كذلك مساعدة الطلاب على تحديد الأهداف ودعم فكر التخطيط الاستراتيجي لمستقبل الطالب وتطوير ذاته بما يتوافق مع سوق العمل، وزيادة مهارات التواصل والتفاعل بين طلاب الكليات المختلفة وبناء جسر من العلاقات الوثيقة بينهم، والتدريب والتطوير لرفع مستوى أداء الطلاب وتنمية المهارات والقدرات، وتحقيق النجاح للطالب على المستوى الشخصي والمجتمعي لمواجهة سوق العمل.

وتعقد الدورة التدريبية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 22 أغسطس 2021 وتستمر لمدة أسبوعين حتى الخميس الموافق 2 سبتمبر 2021 بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية اعتبارا من الساعه ٩.٣٠ ص حتى الساعة ٢.٠٠ م، وذلك تحت إشراف الأستاذ راشد عصام، مدير عام رعاية الشباب، والأستاذ ياسر عبد المنعم مدير وحدة التنمية البشرية.

وتخصص الدورة التدريبية لطلاب جامعة حلوان، ويتم دفع الرسوم فى مقر وحدة برامج التنمية البشرية بالدور الأرضى بالمبنى الإدارى لجامعة حلوان (غرفه رقم ٣٠).

ومن ناحية أخرى أعلنت جامعة حلوان، أن قاعات الاختبارات بكليات الجامعة، قد شهدت تسجيل 21196 طالبًا وطالبة لأداء الاختبارات بجامعة حلوان للعام الدراسي الجامعي 2021 – 2022.