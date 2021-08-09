الإثنين 09 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لطلاب جامعة حلوان.. دورة تدريبية عن إعداد أخصائى تخاطب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

في إطار اهتمام الدولة بذوي الهمم - ذوى القدرات الخاصة - تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب - جامعة حلوان - دورة تدريبية عن إعداد أخصائى تخاطب، وفقا لآخر ما توصل إليه العلم الحديث 2021، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتهدف الدورة التدريبية إلى إكساب وتدريب الطلاب الراغبين في العمل في مجال التربية الخاصة على مهارات التخاطب وإعداد أخصائى تخاطب، واكتشاف ودعم المهارات لدى الطلاب من خلال محاضرات نظرية وعملية، كذلك مساعدة الطلاب على تحديد الأهداف ودعم فكر التخطيط الاستراتيجي لمستقبل الطالب وتطوير ذاته بما يتوافق مع سوق العمل، وزيادة مهارات التواصل والتفاعل بين طلاب الكليات المختلفة وبناء جسر من العلاقات الوثيقة بينهم، والتدريب والتطوير لرفع مستوى أداء الطلاب وتنمية المهارات والقدرات، وتحقيق النجاح للطالب على المستوى الشخصي والمجتمعي لمواجهة سوق العمل.

وتعقد الدورة التدريبية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 22 أغسطس 2021 وتستمر لمدة أسبوعين حتى الخميس الموافق 2 سبتمبر 2021 بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية اعتبارا من الساعه ٩.٣٠ ص حتى الساعة ٢.٠٠ م، وذلك تحت إشراف الأستاذ راشد عصام، مدير عام رعاية الشباب، والأستاذ ياسر عبد المنعم مدير وحدة التنمية البشرية.

وتخصص الدورة التدريبية لطلاب جامعة حلوان، ويتم دفع الرسوم فى مقر وحدة برامج التنمية البشرية بالدور الأرضى بالمبنى الإدارى لجامعة حلوان (غرفه رقم ٣٠).

ومن ناحية أخرى أعلنت جامعة حلوان، أن قاعات الاختبارات بكليات الجامعة، قد شهدت تسجيل 21196 طالبًا وطالبة لأداء الاختبارات بجامعة حلوان للعام الدراسي الجامعي 2021 – 2022.

 

شئون التعليم والطلاب جامعة حلوان المركزى أخصائي رعاية الشباب القدرات الخاصة ذوى القدرات الخاصة ذوي الهمم التخاطب الإدارة العامة الدكتور ماجد نجم مساعدة الطلاب الاستراتيجي التربية الخاصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يهدى والد ووالدة فريال أشرف رحلة حج

محمد حسان يرد على سؤال كيف نحارب «داعش»؟

الرئيس السيسى: إطلاق أسماء أبطال الأولمبياد على المحاور والكبارى

الصور الأولى من حفل زفاف ياسمين الخطيب على رجل الأعمال رمضان حسنى

التفاصيل الكاملة لغضب محمود علاء فى الزمالك

الرئيس السيسى يعلن موعد افتتاح المدينة الأولمبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مبادرة سودانية قوبلت بوقاحة!

محمد مرعي

الإسلاميون فى العقلية الغربية

د. منى حلمى

«أسلمة» الموجة الحارة بضاعة فاسدة قاربت على الإفلاس

محمود خليل

«آل الشرايبى».. العصبية العائلية «طريق الثروة»

القس. رفعت فكرى

انتصار القيم هو الأهم

لواء. محسن الفحام

رسالة من فلسطين

محمود الغيطاني

الحرب الأمريكية على الإعلام الصينى!

مؤمن المحمدي

العدل فى الميراث

صور

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

محطة تل أبيب

المزيد

احتفال «اتفاقات إبراهيم».. هذا ما يفعله نائب وزير خارجية البحرين فى إسرائيل

إصابات بالرصاص والغاز فى مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

كيف وقع نتنياهو في فخ «تدنيس السبت» بسبب أولمبياد طوكيو؟ (فيديو)