الأحد 08 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المصرية المغربية» تثمن دور الحكومة فى تطوير البنية التحتية

محمد عادل حسني
محمد عادل حسني

قال محمد عادل حسني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، إن القيادة السياسية المصرية استطاعت موجهة التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، مؤكدًا أن مصر هي البلد الوحيدة التي لم تقف أو تغلق مصانعها في بداية الجائحة عكس باقي دول العالم.

وأضاف أن للقطاع الخاص دور هام جدًا خلال الجائحة وذلك تحقيقًا لدوره في المسؤولية الاجتماعية، مؤكدًا أن أصحاب المصانع شعروا بالتعب ولكن هذا شىء طبيعي بسبب اختلاف مواعيد الفتح والغلق وفرض حظر التجوال عدة أشهر.

وثمن رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، بدور الحكومة في تطوير البنية التحتية ومحطات الصرف الصحي والمياه، مؤكدًا أن الدولة أنفقت المليارات من أجل تحسين جودة المياه وزيادة أعداد محطاتها، بالإضافة إلى تطوير محطات الصرف الصحي ومعالجة مياه الشرب.

وأكد أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى معيشة المواطن داخل الريف والقرى ستعمل على تحسين البنية التحتية في الريف، بالإضافة إلى وصول المياه لعدد كبير من الأسر التي كانت تفتقدها.

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التفكير الخرافي

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