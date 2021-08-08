الإثنين 09 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

دعاء النجار: يجري التجهيز لحفل توزيع الدروع على الفائزين بجوائز الصحافة المصرية

دعاء النجار
دعاء النجار

أعلنت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين والمشرف العام على جوائز الصحافة المصرية، أنه جارى التجهيز لحفل توزيع الدروع على الزملاء الفائزين بمسابقة جوائز الصحافة المصرية 2020، وسوف يتم الإعلان عنه قريبا

وقالت النجار، في بيان لها: الزميلات والزملاء الأعزاء الحاصلين على جوائز الصحافة المصرية 2020، اطمئن حضراتكم جميعا أنه بالتنسيق مع محمد شبانة، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، جارى التجهيز لحفل توزيع الدروع على الزملاء الفائزين بالمسابقة وسوف يتم الإعلان عنه قريبا، علما بأن تأجيل انعقاد الحفل كان لظروف جائحة كورونا بقرار من المجلس السابق. 

وأضافت: عندما بدأت الأوضاع فى التحسن والعودة إلى طبيعتها نقوم الآن بالتجهيز لإقامة الحفل، كما سيتم العرض على المجلس خلال اجتماعه المقبل فتح باب التقديم للموسم الجديد 2021 إن شاء الله.

فيما أعلن محمد يحيى يوسف، رئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين، عن توفير ماكينة فورى بمبنى النقابة لخدمة أعضاء النقابة، وذلك في إطار سعي اللجنة لتقديم حزمة من الخدمات للتيسير على الزملاء وأسرهم.

ونص الإعلان على الآتي: تعلن لجنة الخدمات والتكنولوجيا عن توفير أحدث ماكينة فورى فى مبنى النقابة بالدور الأول والتي تمكن الزملاء من سداد جميع فواتير (الكهرباء- المياه- الغاز- التليفون الأرضى- م. المدارس والجامعات- اشتراكات الأندية- مخالفات المرور وتجديد رخصة السيارة- شحن الرصيد وسداد فواتير شبكات الاتصالات- الإنترنت- تذاكر السفر- التبرعات) والمحافظ المالية لـ(فودافون كاش- وأورانج كاش- اتصالات كاش وي باى)، ويمكن السداد نقدا أو عن طريق الفيزا".

وسبق أن أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين برئاسة أيمن عبدالمجيد، وكيل النقابة، عن توافر كمامات وكحول ومطهرات الأسطح وواقي الوجه، بتخفيضات غير مسبوقة.

وقالت اللجنة: الكمامات والكحول والمطهرات من مصانع وزارة الإنتاج الحربي، الأعلى جودة وبتخفيضات كبيرة على النحو التالي:

 

- علبة كمامات " 50 كمامة"، السعر 25 جنيها. 

 

- لتر كحول بسعر 50 جنيها. 

 

- عبوة كحول 125 م بخاخ 15 جنيها. 

 

- عبوة 4 لتر مطهر أسطح 25 جنيها.

 

- واقي وجه 40 جنيها. 

وقال عبدالمجيد: يأتي ذلك تعزيرا ومواصلة لجهود اللجنة في الشق الوقائي، الذي بدأته منذ ظهور جائحة "كورونا"، وفي ظل تتابع الموجات.

وأعرب عبدالمجيد، عن خالص الأمنيات بدوام الصحة والعافية للجميع، داعيا لاتخاذ الإجراءات الاحترازية، في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

دعاء النجار نقابة الصحفيين حفل توزيع الدروع الصحافة المصرية جوائز الصحافة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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