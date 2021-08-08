مواصلة انخفاض إصابات كورونا ببولندا بعد تطعيم 35 مليونا

أكدت السلطات الصحية في بولندا اليوم الأحد أن حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تواصل الانخفاض بعد تطعيم ما يقارب من 35 مليون شخص.

وذكرت وزارة الصحة البولندية - في بيان أورده موقع "بولاند إن" - أنه تم توزيع 34 مليونا و 986 ألفا و 764 جرعة لقاح مضاد للفيروس في جميع أنحاء البلاد حتى الآن من بينهم 17 مليونا و 863 ألفا و 405 أشخاص تم تطعيمهم بشكل كامل، بجرعتين من لقاحات بايوتيك وموديرنا وأسترازينيكا، بالإضافة إلى لقاح جونسون أند جونسون.

وأفادت الوزارة بأن بولندا سجلت 122 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليونين و 884 ألفا و 98 مصابا.

وأضافت أن حصيلة الوفيات استقرت عند 75 ألفا و 285 حالة وفاة، بعد تسجيل صفر وفيات منذ أمس بينما بلغ عدد المتعافين من المرض حاليا مليونين و 654 ألفا و483 شخصا منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن.



ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.