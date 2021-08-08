قائمة الزيوت الطبيعة لعلاج لدغات الحشرات

نرغب جميعًا في قضاء وقت ممتع في الهواء الطلق، ولكن خلال فصل الصيف تنتشر الكثير من الحشرات التي تتسبب في الكثير من اللدغات المزعجة.

وهناك الكثير من مستحضرات العناية بالجلد والحماية من لدغات الحشرات، ولكن في بعض الأحيان القليل من المساعدة من الزيوت الأساسية يمكن أن توفر لك حماية أفضل مقارنة بالحلول التجارية التي تسبب الضرر على المدى البعيد.

في التقرير التالي سلط موقع "healthybuilderz" الطبي، الضوء على كيفية علاج لدغات الحشرات باستخدام الزيوت الطبيعية الأساسية.

زيت اللافندر الأساسي:

يوصى بشدة بزيت اللافندر لأولئك الذين لدغتهم الحشرات، لأنه ليس فقط مفيدًا لعلاج اللدغات، بل يمكن أن يساعد أيضًا في منع حدوثها في المقام الأول.

ويمكن لزيت اللافندر الأساسي أن يوقف نزيف اللدغات أثناء معالجتها بخصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات.

زيت شجرة الشاي الأساسي:

زيت شجرة الشاي هو زيت أساسي آخر يمكنك استخدامه لعلاج لدغات الحشرات، يستخدم هذا الزيت بشكل شائع لتعزيز صحة الجلد بشكل أفضل وتعزيز جهاز المناعة.

وعند استخدام زيت شجرة الشاي، تأكد من أنك تستخدم الزيت النقي للحصول على أكبر قدر من الفوائد.

زيت جوز الهند:

الزيوت الحاملة مثل زيت جوز الهند مفيدة أيضًا عندما يتعلق الأمر بتهدئة اللدغات التي تسببها الحشرات، فزيت جوز الهند مليء بالمواد المضادة للبكتيريا والذي عندما يقترن بزيت اللافندر أو زيت شجرة الشاي يمكن أن يجعل لدغات الحشرات تختفي بسرعة.

زيت النعناع العطري:

زيت النعناع الأساسي ليس فقط لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي، ولكن يمكنه أيضًا تخفيف أي مشاكل في الجهاز التنفسي أيضًا.

ومن المثير للدهشة أن هذا الزيت العطري مفيد أيضًا عندما يتعلق الأمر بمعالجة لدغات الحشرات المزعجة خاصة عند وضعه مباشرة على المنطقة المصابة.

زيت الريحان الأساسي:

خيار آخر يجب أن تضعه في الاعتبار عند علاج لدغات الحشرات وهو زيت الريحان الأساسي، فأحد أسباب ذلك هو أنه يأتي بخصائص مضادة للميكروبات بالإضافة إلى أنه غني بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تعالج لدغات الحشرات وأمراض الجلد الأخرى.