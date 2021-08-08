الأحد 08 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اسكتلندا تسجل 1240 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في اسكتلندا
كورونا في اسكتلندا

سجلت السلطات الصحية في اسكتلندا 1240 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ولم تسجل أية وفيات، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة «هيرالد» الاسكتلندية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أنه وفقا لإحصائيات الحكومة، تم إجراء 22 ألفا و618 اختبارا خلال الـ24 ساعة الماضية، وأظهرت النتائج إيجابية 0ر6%، ويوجد 40 شخصا في الرعاية المركزة، مشيرة إلى أن 4 ملايين و24 ألفا و852 شخصا حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، بينما تلقى ثلاثة ملايين و323 ألفا و466 شخصا الجرعة الثانية من اللقاح.

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ثالوث الأعداء

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