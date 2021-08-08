حبس المتهمين بسحل طبيبة الشرقية أثناء خطف حقيبة يدها

قررت نيابة كفر صقر العامة، برئاسة محمد العطوي، وبإشراف المستشار حلمي عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، حبس 2 من المتهمين الثلاثة بسحل طبيبة لمحاولة سرقة حقيبة يدها بكفر صقر، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وقررت النيابة ضبط وإحضار المتهم الثالث الهارب.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تابعت تداول بعض الصور على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تتضمن إقدام 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية، على محاولة الاستيلاء على حقيبة يد من إحدى السيدات بأحد الشوارع ببندر كفر صقر.

وتبين من التحريات والمعلومات تحديد هوية المجنى عليها، وأنها طبيبة علاج طبيعي، مُقيمة بدائرة مركز شرطة كفر صقر، وباستدعائها لسؤالها أيدت ما جاء بالفحص وعللت عدم الإبلاغ فى حين الواقعة لعدم تمكن المتهمين من الاستيلاء على حقيبتها وأنها كانت أصيبت بكدمات وجروح بالغة بأنحاء متفرقة بالجسد.

وبتكثيف جهود البحث، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من تحديد هوية وضبط اثنين من مرتكبي الواقعة، وهم كل من: محمد ى س ا ا، 18 سنة، وأمين م أ أ، 20 سنة، عاطلين، مُقيمان بدائرة مركز شرطة أبو كبير، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيق، وضبط وإحضار المتهم الهارب.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عن ملابسات تداول بعض الصور على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تتضمن قيام 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية ومحاولة الاستيلاء على حقيبة يد من إحدى السيدات بأحد الشوارع ببندر كفر صقر بمديرية أمن الشرقية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد المجني عليها مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية.. وباستدعائها وسؤالها أيدت ما جاء بالفحص وعللت عدم الإبلاغ وقت الحادث لعدم تمكن المتهمين من الاستيلاء على حقيبتها.. جهود البحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة أجهزة الوزارة بمديرية أمن الشرقية نجحت في تحديد وضبط اثنين من مرتكبي الواقعة (مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.