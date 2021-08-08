«تصديري الحاصلات»: الحجر الزراعي سيبدأ في تعميم تكويد المزارع التصديرية

قال المهندس عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الحجر الزراعي سيبدأ في تعميم تكويد المزارع التصديرية ومحطات التعبئة والتغليف وفقا لقرار وزير الزراعة، مشيرا إلى أنه من حق أي دولة وضع الاشتراطات الجديدة والتأكد من جودة المنتجات الموردة إليها.

وأضاف الدمرداش في تصريحات للدستور أن السوق السعودية من أكبر الأسواق المستوردة بالقطاع، مؤكدا أهمية توسيع التعاون مع المستثمرين السعوديين وأن يكون هناك تكامل وتعاون عربي مصري أفريقى من أجل الزراعة في القارة السمراء.

وكانت المملكة العربية السعودية قد اشترطت إخضاع صادرات الخضر والفاكهة المصرية للتحاليل الميكروبيولوجي وفيروس التهاب الكبد الوبائي A بجانب تحليل متبقيات المبيدات وإرفاق شهادة مطابقة مع كل شحنة.