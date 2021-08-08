448 طالبا تقدموا لأداء اختبارات القدرات بجامعة بني سويف

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس، جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بكليات الإعلام والسياحة والفنادق، والفنون التطبيقية، والتربية الرياضية.



الإختبارات

وشدد رئيس الجامعة خلال الجولة، بتوفير المناخ الملائم و كافة سبل الراحة للطلاب، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، من حيث الالتزام بارتداء الكمامات، ومراعاة تطبيق المسافات الآمنة وإجراءات التباعد الاجتماعي داخل قاعات الامتحانات، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

الإختبارات

- إقبال من الطلاب على أداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بتلك الكليات

وأكد "حسن"، أن هناك إقبالا من الطلاب على أداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بتلك الكليات، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات القدرات 90 بكلية الإعلام، و42 بكلية السياحة والفنادق، و 186 بكلية التربية الرياضية، و75 بكلية الفنون التطبيقية، و55 طالبا بكلية التمريض.

الإختبارات

وأوصى رئيس الجامعة أثناء جولته التفقدية بضرورة تجميل الكليات قبل بدء العام الدراسي، والاهتمام بالمناطق الخضراء، كما شدد على عمل صيانة دائمة للمدرجات والقاعات والمعامل والملاعب.

- تفقد موقع الجامعة الأهلية الجديدة بمجمع 330 فدان بشرق النيل

الإختبارات

وفى سياق آخر، تفقد رئيس جامعة بني سويف، اليوم، موقع الجامعة الأهلية الجديدة بمجمع 330 فدان بشرق النيل لمتابعة سير العمل حتى الان.

وقال إن الأعمال الإنشائية تسير بخطى سريعة ومتلاحقة، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال الإنشائية، وإنجاز جميع الأعمال بكفاءة وجودة عالية، مشيرا إلى أن إنشاء الجامعة الأهلية يجسد رؤية الدولة وإيمانها بأهمية التعليم بالأساليب الحديثة والمتطورة ودوره المهم في النهوض بالمجتمعات والتأهب لتحديات المستقبل وفي ضوء العمل برؤية الجمهورية الجديدة.

الإختبارات

وأشار رئيس جامعة بنى سويف، إلى أن الجامعة خصصت 42 فدانا لإنشاء الجامعة الأهلية، حيث تتضمن المرحلة الأولى كليات الطب البشري، والعلاج الطبيعي، والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، والعلوم الإدارية الرقمية، واللغات والعلوم الإنسانية، وكلية الإعلام الرقمي وفنون الاتصال، وكلية تنمية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحثية متطورة.