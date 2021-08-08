الأحد 08 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات في اتهام شخصين بسرقة هاتف طالبة بالإكراه في أكتوبر

الامن
الامن

تستكمل «الدستور» نشر التفاصيل الكاملة في اتهام تاجر وطالبة ثانوي بسرقة هاتف طالبة آخرى وأموال بحوزتها بالإكراه في منطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة في القضية رقم ۱۴5۷ لسنة ۲۰۴۰ جنايات حدائق أكتوبر، المقيدة برقم 2216 لسنة 2020 كلى نيابة 6 أكتوبر.

تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة في سرقة فتاة في الإكراه 

جاء بأقوال رائد شرطة - معاون مباحث قسم شرطة أنه وبضبط المتهمين الأول والثانية في واقعة أخرى ضبط بحوزتهما العديد من المسروقات كان من ضمنها الهاتف المحمول ملك الشا هدة الأولى وبعض المنقولات، وبعرضهم عليها أقرت بملكيتها لها، وبإجراء التحريات السرية حول الواقعة توصل لصحتها وأضاف تحقیقا بمضمون ما شهدت به سالفته تحقيقا.

تفاصيل سرقة فتاة بالإكراه في 6 أكتوبر 
وجاء بأقوال المجني عليها، 16 عاما- طالبة بالصف الثاني الثانوي، خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه حال استقلالها للسيارة قيادة المتهم الأول وبرفقته المتهمة الثانية أشهر الأول في مواجهتها سلاحه الأبيض سكين متمكنين بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها وبث الرعب في نفسها والاستيلاء على هاتفها المحمول وحقيبتها وما بها من منقولات ومبلغ مالي تاركين إياها بالطريق العام وفرا هاربين.


قرار الإحالة 


وجاء في قرار الإحالة أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "م. ص" 28 عام - تاجر ملابس – و"و أ" ۱۷ عاما - طالبة بالصف الثاني الثانوي -  لأنه في يوم ۲۰۲۰/۸/۲ بدائرة قسم حدائق أكتوبر محافظة الجيزة سرقا الأموال المنقولة والمشغولات الذهبية والمبلغ المالي المبينين وصفا وقدرة بالأوراق والمملوكين للمجني عليها الطفلة "ر ع" كرها عنها.

وأضاف قرار الإحالة أنه نفاذا لذلك الغرض حازا وأحرزا في سبيل الوصول لغايتهما سلاحا أبيضا سكين- تالي الوصف وأبان تواجدها رفقتهما بالسيارة محل قيادة المتهم الأول أشهر الأخير السلاح الأبيض المار بيانه في مواجهتها في حضور الثانية متمكنين بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها وبث الرعب في نفسها والاستيلاء على ما سلف حال کون ذلك بالطريق العام ليلا.

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهمين حازا وأحرزا بغير مسوي من الضرورة المهنية أو الحرفية سلاحا أبيضا - سكين - لتسهيل ارتكابهما جريمتهما مناط الاتهام عاليه على النحو المبين بالأوراق.

التحريات اتهام شخصين سرقة هاتف طالبة لإكراه أكتوبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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