الأحد 08 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توزيع 34 جهازا جديدا على 14 مستشفى في الدقهلية

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الأجهزة الطبية الجديدة الواردة من وزارة الصحة دعما لمستشفيات مديرية الصحة بمراكز ومدن المحافظة، يرافقه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه فى إطار التنسيق والتعاون مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فقد تم تسلم 34 جهازا طبيا متنوعا من الوزارة شملت أجهزة سونار وأجهزة تنفس صناعي وأجهزة "مونيتور" ، ومناظير جراحة عامة ومخ وأعصاب وأجهزة تخدير مزودة بتنفس صناعي. 

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محافظ الدقهلية

 وقد كلف محافظ الدقهلية، وكيل وزارة الصحة للقيام فورا بتوزيع الأجهزة الجديدة على المستشفيات وفقا للإحتياجات الفعلية لتقدم الخدمات الطبية والصحية المتميزة للمرضى والمترددين بنطاق المحافظة. 

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محافظ الدقهلية


 وقد أوضح" مكي"أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تم دعم مستشفى منية النصر بمنظار جراحة عامة وجهاز تنفس صناعي ، ودعم مستشفى المنزلة بـ3 أجهزة مونيتور ، و2 جهاز تنفس صناعي ومنظار جراحة عامة، ودعم مستشفى رمد المنصورة بـ 2 جهاز مونيتور وجهاز تخدير ، ودعم مستشفى نبروه بـ 2 جهاز مونيتور وجهاز تنفس صناعي ودعم مستشفى تمي الأمديد بـ 2 جهاز مونيتور وجهاز تنفس صناعي ودعم مستشفى بلقاس بعدد 2 جهاز مونيتور وجهاز سونار ، ودعم مستشفى شربين بـ 2 جهاز مونيتور ودعم مستشفى حميات المنصورة بـ 2 جهاز مونيتور ودعم مستشفى الجمالية بـ 2 جهاز تنفس صناعي ودعم مستشفى ميت غمر بجهاز سونار ودعم مستشفى دكرنس بجهاز سونار ومنظار جراحة عامة ودعم مستشفى جمصة بجهاز سونار ودعم مستشفى أجا بـ 2 جهاز تنفس صناعي وجهاز سونار ودعم مستشفى السنبلاوين بمظار جراحة مخ واعصاب.
وقد أشاد وكيل الوزارة بالاهتمام البالغ لمحافظ الدقهلية بقطاع الصحه بالمحافظه وحرصه الدائم على دعم المنظومة الطبية، والتواصل المستمر مع السيدة وزيرة الصحة لدعم مديرية الصحة بالدقهلية بالأجهزة المشار اليها بهدف تحسين خدمات قطاع الصحة للمواطنين بأنحاء المحافظة.

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محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
الدقهلية صحة الدقهلية وزارة الصحة محافظ الدقهلية أيمن مختار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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