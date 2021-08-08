رابط موقع نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

قاربت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي على الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة لقرب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 يوم 15 أغسطس الجارى في مؤتمر صحفى يتم الإعداد له من الآن.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة الأسبوع المقبل عن طريق التصحيح الإلكترونى الذي يتم للمرة الأولى فى تاريخ الثانوية العامة وليس التصحيح اليدوى كمعتاد عليه.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي أنه سيتم الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021 من خلال بيان رسمي سوف تصدره الوزارة على أن يتم إعلان رابط رسمي مخصص لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى يتم من خلاله إعلان النتيجة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم حيث سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021 من خلال الروابط الرسمية التى تعلن عنها الوزارة بالاضافة إلى إعلانها عن طريق موقع الدستور.

وللحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 والتى تعلن عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي فى 15 أغسطس الجارى يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الرابط المخصص من موقع الدستور من هنـــــــــــــا

ووفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حول نتيجة الثانوية العامة 2021 فقد نفت الوزارة إرتفاع نسبة الرسوب فى النتيجة مثلما تم التداول على صفحات السوشيال ميديا مؤكدة الوزارة أن كل هذا الكلام عار تماما من الصحة ولا حقيقة له، وأضافت المصادر خلال تصريحاتها لموقع الدستور أنها تناشد أولياء الامور والطلاب بعدم الانسياق وراء الروابط الوهمية لمعرفة النتيجة مقابل مبالغ مالية طائلة.