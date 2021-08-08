الأحد 08 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عاهل البحرين يتسلم رسالة خطية من السيسي خلال استقباله سامح شكري

عاهل البحرين ووزير
عاهل البحرين ووزير الخارجية

استقبل عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، منذ قليل، وزير الخارجية سامح شكري، في قصر الصافرية بالعاصمة البحرينية المنامة، حيث سلَّمه الأخير رسالة خطية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضمنت دعوة الملك حمد بن عيسى، لزيارة مصر، فيما رحب العاهل البحريني بهذه الدعوة الكريمة، معربًا عن سروره بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.

ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية البحرينية «بنا»، تعلقت الرسالة بالعلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا موضع الاهتمام المشترك.

ورحب عاهل البحرين، بوزير الخارجية سامح شكري، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، معربًا عن تطلعه الدائم إلى الدفع بها نحو آفاق أرحب بما يلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين.

كما نوه الملك حمد بن عيسى، بأهمية مثل هذه الزيارات التي تدعم مسار التعاون والتشاور والتنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا في ظل ما تمر به المنطقة من تحديات وأزمات تهدد أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة، مشيدًا بما تشهده مصر من نهضة تنموية شاملة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنها محل فخر واعتزاز لكل الشعوب العربية.

زيارة رسمية لمملكة البحرين

ووصل وزير الخارجية سامح شكري، والوفد المرافق له، اليوم الأحد، إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية  تستغرق يومًا واحدًا.

وكان في استقباله بمطار البحرين الدولي، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، والسفير المصري لدى مملكة البحرين، ياسر محمد أحمد شعبان، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

وعلى هامش الزيارة، عقد الوزير سامح شكري، اجتماعًا مع نظيره البحريني عبداللطيف ين راشد الزياني.

وكتب السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر": "المنامة الآن.. وزير الخارجية سامح شكري يلتقي وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني".

وأضاف قائلًا: "حديث أُخوي ومستفيض حول سبل الدفع قُدمًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن تنسيق المواقف وتبادل الرؤى حيال المُستجدات الإقليمية المُتلاحقة".

عاهل البحرين رسالة خطية الرئيس السيسي سامح شكري الملك حمد بن عيسى آل خليفة وزير الخارجية مصر البحرين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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