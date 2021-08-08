الأحد 08 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحكومة تُعلن: نستقبل 255 مولودًا كل ساعة

معدل المواليد
معدل المواليد

قال طاهر حسن، رئيس قطاع الإحصاءات الحيوية والسكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن مصر تحتل المرتبة الثامنة عربيًا من حيث معدل المواليد سنويًا، بينما تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث عدد السكان، والمرتبة الثالثة بين الدول الإفريقية بعد نيجيريا وإثيوبيا، والترتيب الرابع عشر بين دول العالم.

وأوضح رئيس القطاع، خلال جلسة الأعمال التحضيرية لإطلاق أكبر مرصد لعرض البيانات الإحصائية لمصر، أن محافظة الشرقية تأتي فى المرتبة الأولى بين محافظات الوجه البحرى من حيث عدد السكان بنحو 7.7 مليون نسمة، وجاءت محافظة المنيا فى المرتبة الأولى بين محافظات الوجه القبلى بعدد 6.08 مليون نسمة، بينما تذيلت محافظة جنوب سيناء القائمة بأقل عدد سكان 111.6 ألف نسمة.

وأشار إلى أن عدد الموالي بلغ 2.233 مليون مولود لعام 2020 بانخفاض 72 ألف مولود عن العام السابق عليه،  معدل المواليد 22.2 لكل ألف من السكان و168 ألف مولود في كل شهر فى عام 2020 ، بمتوسط 6 آلاف مولود يوميا، و255 مولود فى الساعة و4 مواليد فى الدقيقة، بمعدل مولود كل 14 ثانية.

من جهته، قال مصطفى سعد، رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية، إن إجمالي واحدات مصر خلال عام 2020 بلغت نحو 70.4 مليار دولار، منها نحو 64 مليار دولار غير بترولية، أهمها القمح بنحو 3.1 مليار دولار، والأدوية بنحو 2.5 مليار دولار، واللحوم بنحو 1.3 مليار دولار، فيما بلغت قيمة واردات المواد البترولية نحو 3.6 مليار بترول خام، ونحو 389 مليون دولار غاز طبيعي.

وأوضح أن إجمالي استثمارات الحكومية في قطاع الإسكان خلال عام 2020 بلغت 79 مليار جنيه، بإجمالي 194.2 ألف وجدة سكنية، منها 85 ألف وحدة منفذة من قبل القطاع الحكومي والعام، ونحو 109.3 ألف وحدة سكنية من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن عدد الوحدات الإسكان الاقتصادي بلغت 109.1 الف وحدة سكنية، و64.4 ألف وحدة إسكان متوسط، في 12.9 ألف وحدة فوق متوسط.

الاحصاء مواليد عدد السكان مرصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

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وائل لطفي

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